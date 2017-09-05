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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Испания забила 8 голов Лихтенштейну
Сборная Испании на выезде разгромила Лихтенштейн в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Чемпионат мира-2018
Группа I
Лихтенштейн - Испания 0:8
Голы: Рамос, 5, Мората, 16, 57 Иско, 17, Сильва, 42, Аспас, 55, 66, Гоппель, 90+1 (авт)
Лихтенштейн: Йеле - Кауфманн, Малин, Геппель, Бюхель - Визер, Полверино, (Зеле, 82), Бургмайер, Хаслер, Саланович - Квинтанс.
Испания: Де Хеа - Монреаль, Пике, Рамос, (Начо, 46), Алькантара - Иско, (Делофеу, 60), Бускетс, Сильва, (Аспас, 46), Иньеста, Педро - Мората.
Предупреждения: Визер, 58, Бускетс, 85
Италия - Израиль 1:0
Голы: Иммобиле, 53
Италия: Буффон - Бардзальи, Дармиан, Конти (Дзаппакоста, 49), Астори - Кандрева (Бернардески, 87), де Росси, Верратти (Монтоливо, 90), Инсинье - Иммобиле, Белотти.
Израиль: Харуш - Цедек, Келтьенс, Давидзада, Бен Хаим - Кабха, Коэн (Эйнбиндер, 77), Натхо, Меликсон (Бен-Хаим, 62), Рафаелов - Шехтер (Бенаюн, 69).
Предупреждения: Коэн, 37, Верратти, 37, Иммобиле, 86
Чемпионат мира-2018
Группа I
Лихтенштейн - Испания 0:8
Голы: Рамос, 5, Мората, 16, 57 Иско, 17, Сильва, 42, Аспас, 55, 66, Гоппель, 90+1 (авт)
Лихтенштейн: Йеле - Кауфманн, Малин, Геппель, Бюхель - Визер, Полверино, (Зеле, 82), Бургмайер, Хаслер, Саланович - Квинтанс.
Испания: Де Хеа - Монреаль, Пике, Рамос, (Начо, 46), Алькантара - Иско, (Делофеу, 60), Бускетс, Сильва, (Аспас, 46), Иньеста, Педро - Мората.
Предупреждения: Визер, 58, Бускетс, 85
Италия - Израиль 1:0
Голы: Иммобиле, 53
Италия: Буффон - Бардзальи, Дармиан, Конти (Дзаппакоста, 49), Астори - Кандрева (Бернардески, 87), де Росси, Верратти (Монтоливо, 90), Инсинье - Иммобиле, Белотти.
Израиль: Харуш - Цедек, Келтьенс, Давидзада, Бен Хаим - Кабха, Коэн (Эйнбиндер, 77), Натхо, Меликсон (Бен-Хаим, 62), Рафаелов - Шехтер (Бенаюн, 69).
Предупреждения: Коэн, 37, Верратти, 37, Иммобиле, 86
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