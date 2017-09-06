"Арсенал" включил Санчеса в заявку на Лигу Европы

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес был включен в заявку команды на Лигу Европы, передает Sky Sports.В минувшее трансферное окно 28-летний чилиец хотел перейти в "Манчестер Сити", но трансфер сорвался.