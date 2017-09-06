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"Арсенал" включил Санчеса в заявку на Лигу Европы

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес был включен в заявку команды на Лигу Европы, передает Sky Sports.

В минувшее трансферное окно 28-летний чилиец хотел перейти в "Манчестер Сити", но трансфер сорвался.
Теги: Санчес Арсенал
Сегодня, 00:48
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