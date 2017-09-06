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Игроки сборной Саудовской Аравии получат €1,3 млн за выход на ЧМ-2018

Футболисты сборной Саудовской Аравии получат €1,3 млн за выход в финальную стадию ЧМ-2018.

По информации портала "Аджиль", наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль Сауд пообещал выплатить вознаграждение после победы над сборной Японии в матче отборочного турнира.

Саудовская Аравия стала восьмым участником Чемпионата Мира в России. Ранее на мировое первенство квалифицировались сборные России (как организатор), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии и Южной Кореи.

Газета.Ru
Теги: Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: роман герасимовов (Сегодня, 11:01) #
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Извините за спам, но вы думаете что бы превратить пивное пузо в кубики и накачать мышцы нужны постоянные тренировки, таскать железо и жрать стероиды и протеин, а вот и нет. Я вот убрал пузо и накачался всего за 2 недели не выходя из дома и без усилий. Интересно как я это сделал (кстати этот метод подходит абсолютно всем), милости прошу в мой блог --- http://veshok.ml/388744
Регистрация: 6.09.2017
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