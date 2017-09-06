Игроки сборной Саудовской Аравии получат €1,3 млн за выход на ЧМ-2018

Футболисты сборной Саудовской Аравии получат €1,3 млн за выход в финальную стадию ЧМ-2018.По информации портала "Аджиль", наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль Сауд пообещал выплатить вознаграждение после победы над сборной Японии в матче отборочного турнира.Саудовская Аравия стала восьмым участником Чемпионата Мира в России. Ранее на мировое первенство квалифицировались сборные России (как организатор), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии и Южной Кореи.