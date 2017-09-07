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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Нападающий Андрей Козлов признан лучшим игроком ФНЛ в августе
Нападающий "Енисея" Андрей Козлов признан лучшим игроком в августе по версии Футбольной национальной лиги, а также по версии болельщиков.
В августе нападающий забил семь голов в пяти турах, а также сделал одну голевую передачу. При этом Козлов сделав три дубля - в матчах с "Балтикой", "Авангардом" и "Факелом".
На втором месте - капитан "Шинника" Эльдар Низамутдинов. На счету нападающего три мяча и две голевые передачи. Третьим стал форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, который отметился тремя голами.
В августе нападающий забил семь голов в пяти турах, а также сделал одну голевую передачу. При этом Козлов сделав три дубля - в матчах с "Балтикой", "Авангардом" и "Факелом".
На втором месте - капитан "Шинника" Эльдар Низамутдинов. На счету нападающего три мяча и две голевые передачи. Третьим стал форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, который отметился тремя голами.
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