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Нападающий Андрей Козлов признан лучшим игроком ФНЛ в августе

Нападающий "Енисея" Андрей Козлов признан лучшим игроком в августе по версии Футбольной национальной лиги, а также по версии болельщиков.

В августе нападающий забил семь голов в пяти турах, а также сделал одну голевую передачу. При этом Козлов сделав три дубля - в матчах с "Балтикой", "Авангардом" и "Факелом".

На втором месте - капитан "Шинника" Эльдар Низамутдинов. На счету нападающего три мяча и две голевые передачи. Третьим стал форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, который отметился тремя голами.
Теги: Козлов
Сегодня, 09:59
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