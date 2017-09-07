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Глава ВЭБ: слышал, что Гинер может продать ЦСКА, это его дело

Глава ВЭБ Сергей Горьков высказал свое мнение по поводу информации о том, что владелец ЦСКА Евгений Гинер может продать армейский клуб.

"О том, что Гинер может продать клуб, я слышал из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона. Сейчас у ЦСКА начальная стадия погашения кредита по стадиону. Финансирование проекта завершилось в конце прошлого года.

Сейчас грейс-период, предполагалось, что в этом году ЦСКА не должен был гасить кредиты, есть только незначительная сумма к погашению. Основные платежи будут позже. Это было сделано специально, чтобы ЦСКА мог "разогнать" стадион. Пока задача не погашать кредит, а привлечь больше болельщиков.

Процесс нейминга арены завершен не полностью, но фактически он заканчивается. Процесс идет. Думаю, что это произойдет в октябре, может быть, к концу октября - началу ноября", – приводит слова Горькова ТАСС.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:56
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Кубань»
Как же разная смысловая нагрузка:

ГЛАВА ВЭБ: СЛЫШАЛ, ЧТО ГИНЕР МОЖЕТ ПРОДАТЬ ЦСКА, ЭТО ЕГО ДЕЛО

и
О том, что Гинер может продать клуб, я слышал из СМИ


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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