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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Глава ВЭБ: слышал, что Гинер может продать ЦСКА, это его дело
Глава ВЭБ Сергей Горьков высказал свое мнение по поводу информации о том, что владелец ЦСКА Евгений Гинер может продать армейский клуб.
"О том, что Гинер может продать клуб, я слышал из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона. Сейчас у ЦСКА начальная стадия погашения кредита по стадиону. Финансирование проекта завершилось в конце прошлого года.
Сейчас грейс-период, предполагалось, что в этом году ЦСКА не должен был гасить кредиты, есть только незначительная сумма к погашению. Основные платежи будут позже. Это было сделано специально, чтобы ЦСКА мог "разогнать" стадион. Пока задача не погашать кредит, а привлечь больше болельщиков.
Процесс нейминга арены завершен не полностью, но фактически он заканчивается. Процесс идет. Думаю, что это произойдет в октябре, может быть, к концу октября - началу ноября", – приводит слова Горькова ТАСС.
"О том, что Гинер может продать клуб, я слышал из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона. Сейчас у ЦСКА начальная стадия погашения кредита по стадиону. Финансирование проекта завершилось в конце прошлого года.
Сейчас грейс-период, предполагалось, что в этом году ЦСКА не должен был гасить кредиты, есть только незначительная сумма к погашению. Основные платежи будут позже. Это было сделано специально, чтобы ЦСКА мог "разогнать" стадион. Пока задача не погашать кредит, а привлечь больше болельщиков.
Процесс нейминга арены завершен не полностью, но фактически он заканчивается. Процесс идет. Думаю, что это произойдет в октябре, может быть, к концу октября - началу ноября", – приводит слова Горькова ТАСС.
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