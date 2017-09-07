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Беппе Маротта: нельзя, чтобы игроки меняли клубы, когда чемпионаты уже стартовали

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта прокомментировал тот факт, что в чемпионате Англии будет сокращенно летнее трансферное окно.

"Я ожидал, что подобное решение будет правильно. Это правильный выбор. Столь длительное окно, как сейчас приносит только суматоху. Клубы, которые правильно организовывают работу, планируют трансферную кампанию заранее. Трансферное окно нужно сократить по времени. Нельзя, чтобы игроки меняли клубы, когда чемпионаты уже стартовали. Федерации футбола должна принять решение, но клубы должны обо всем договориться между собой", - цитирует Маротту Football Italia.
Теги: Маротта Ювентус
Сегодня, 21:26
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№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
100% Что и требовалось доказать...и убрать у нас этот бред с трансферным окном, открытым до 8 тура...
Регистрация: 15.12.2013
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