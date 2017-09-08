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Шотландская лига не намерена изменять сроки закрытия трансферного окна

Руководство шотландской премьер-лиги не планирует изменять сроки летнего трансферного периода на ближайшем заседании, передает Sky Sports.

Напомним, в чемпионате Англии было принято решение о том, что трансферное окно будет закрываться 9 августа, одновременно с началом сезона-2018/19.
Сегодня, 09:44
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