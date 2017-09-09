Игроки "Спартака" сделали командное фото в раздевалке после победы над "Рубином"

Игроки "Спартак" сделали командное фото в раздевалке после победы над "Рубином" (1:0).Фото на своей странице в "Фейсбуке" выложил полузащитник Ивелин Попов, сопроводив запись комментарием "Трудная, но сладкая победа".