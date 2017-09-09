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Игроки "Спартака" сделали командное фото в раздевалке после победы над "Рубином"

Игроки "Спартак" сделали командное фото в раздевалке после победы над "Рубином" (1:0).

Фото на своей странице в "Фейсбуке" выложил полузащитник Ивелин Попов, сопроводив запись комментарием "Трудная, но сладкая победа".

Игроки "Спартака" сделали командное фото в раздевалке после победы над "Рубином"
Теги: Спартак Рубин
Сегодня, 22:44
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2
(6)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Мне сегодня у комментаторов матча понравилось.
- Александр Иванович, а Рубин то лучше играет
На другом конце провода случился экзистенциальный кризис.
ну и собсно, Шмурнов об фотографии в раздевалке уже говорил, видимо у дураков мысли совпадают.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:49) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Это правильно - они фотографы такие же, как их журналисты
Кнопки тыркают ))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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