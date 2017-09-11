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Сергей Фурсенко: помните, Адвокат начинал с ничьих, с Манчини прорвемся

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко уверен, что сине-бело-голубые начнут забивать после двух нулевых ничьих в премьер-лиге.

"Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука.

Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что "Зенит" прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать. Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой", – цитирует Фурсенко "Р-Спорт".
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 12:58
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№7 Написал: михайл назаров (Сегодня, 13:43) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---
http://sem.chat/kachok
Регистрация: 11.09.2017
№6 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 13:30) #
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Слишком много Фурсенко стало в инфо поле
Регистрация: 29.03.2013
№5 Написал: grisha (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Всего то 2 ничьи,

Для ВАС - мечта
Для НАС и две ничьи недостойно - мы играем только на победу!!
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что аргентинские мамани, дрю и разные передасы будут забивать сомневаться глупо. Вот только забьют они прежде всего на тебя, сэргей...
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всего то 2 ничьи, а уже начались признаки истерики.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: RRV (Сегодня, 13:14) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
smile так и сдохнет пис..аболом...
Регистрация: 28.04.2017
№1 Написал: kruga (Сегодня, 13:06) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
дайте золотого баклана господину


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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