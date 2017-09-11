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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Фурсенко: помните, Адвокат начинал с ничьих, с Манчини прорвемся
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко уверен, что сине-бело-голубые начнут забивать после двух нулевых ничьих в премьер-лиге.
"Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука.
Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что "Зенит" прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать. Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой", – цитирует Фурсенко "Р-Спорт".
"Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука.
Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что "Зенит" прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать. Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой", – цитирует Фурсенко "Р-Спорт".
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