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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак”
“Спартак” вернулся в Лигу чемпионов после пятилетнего перерыва. Начало кампании получилось неудачным: москвичи не сумели обыграть в гостях словенский “Марибор”. Потеря очков может дорого обойтись “красно-белым”. Об индивидуальных действиях каждого игрока “Спартака” – в материале Rusfootball.info
“Спартак”
Артем Ребров – 3,5. В первом тайме игра у гостей не клеилась. “Марибор” явно не уступал более именитому сопернику, а Артёму Реброву уже к десятой минуте матча пришлось сделать несколько сейвов. Впрочем, сохранить хладнокровие на весь матч голкиперу “Спартака” не удалось. После перерыва, особенно когда “Марибор” пошёл вперёд большими силами, чтобы отыграться, Ребров начал допускать ошибки. Вратарь “красно-белых” то и дело выбивал мячи в ауты, да ещё и стал ошибаться на выходах. В то же время, назвать его виновным в пропущенном мяче нельзя.
Андрей Ещенко – 2,0. Этот матч Ещенко постарается забыть, как страшный сезон. В первом тайме крайний защитник “Спартака” охотно шёл в атаку, совершал прорывы по своему флангу, но все подходы к чужой штрафной заканчивались неудачными навесами и передачами. После перерыва Ещенко на фоне усталости начал совершать одну ошибку за другой. Именно на его фланг стал оказывать давление “Марибор” после пропущенного мяча. И эта ставка сработала: в моменте с пропущенным мячом Ещенко сместился с фланга и позволил Бохару расстреливать ворота Реброва.
Георгий Джикия – 3,5. Игра на опережении и перехватах хорошо давалась Джикии. В целом, защитник “Спартака” действовал надёжно, не допускал грубых ошибок, но без большого количества брака в передачах не обошлось.
Сальваторе Бокетти – 4,0. Из всей защитной линии “Спартака” был лучшим в этот вечер. Регулярно прерывал опасные атаки соперника, не щадил себя и оппонентов, действуя как настоящий лидер. Пожалуй, Бокетти был единственным, кому в ходе матча нельзя было предъявить каких-либо претензий.
Дмитрий Комбаров – 3,5. Комбаров в отличие от Ещенко не терял позицию на своём фланге и также часто подключался к атакам. После пропущенного гола ему даже хватило сил и мотивации, чтобы превратиться в крайнего нападающего. Правда, КПД остался невысоким: как и все “спартаковцы”, Комбаров допускал слишком много ошибок в передачах.
Илья Кутепов – 3,5. Молодой Кутепов явно не затерялся в дебютном матче Лиги чемпионов. Ничуть не выпадал из игры, действовал смело и расчетливо. Со своими задачами справлялся неплохо, хотя и ничем особенным не выделился.
Денис Глушаков – 2,5. Капитан “Спартака” из-за травмы провёл на поле всего 29 минут. За отведённые полчаса Глушаков ничем не запомнился. Полузащитники “Спартака” проиграли центр поля, не успевали накрывать дальние удары соперника. От лидера команды, надевающего капитанскую повязку, явно можно было ждать большего. Нельзя сказать, что Глушаков провалил матч, но вряд ли он сможет записать его себе в актив.
Куинси Промес – 3,0. Традиционно Промесу нельзя было отказать в активности, но этот вечер получился для него неудачным. На этот раз голландец не выступил тем джокером, который может в одиночку решить судьбу матча. Словенцы явно знали, кто представляет наибольшую угрозу в составе соперника. Им удалось выключить Промеса из игры, а запомнился он лишь несколькими ударами по чужим воротам, которые хозяева легко заблокировали.
Марио Пашалич – 3,5. Пашалич вместе с Глушаковым и Фернандо виноват в том, что “Спартак” проиграл центр в первом тайме. Но далее Марио освоился, стал брать на себя функции дирижёра, неплохо шёл в обводку. Пожалуй, из всех игроков центра поля ему можно было предъявить меньше всего претензий. Постепенно Пашалич заставляет болельщиков забыть о потере Зобнина.
Фернандо – 2,5. Бразилец никак не может набрать нужные кондиции, что заметно не только по игре, но и по внешнему виду Фернандо, который явно страдает от лишних килограммов. Тем не менее, Массимо Каррера продолжает упрямо ставить Фернандо в стартовый состав, рассчитывая на его умение вести игру. К сожалению, бразилец сегодня напрочь забыл о том, как нужно делать точные передачи. Чудовищное количество брака и медлительность превратили его в одного из худших игроков матча. В то же время, Фернандо мог стать и героем, реализуй он выход один на один после стенки с Луисом Адриано.
Луис Адриано – 3,5. Защитники “Марибора” внимательно следили за Адриано. Бразилец не сумел показать своих лучших качеств, а любые попытки борьбы пресекались свистками главного судьи. Тем не менее, Адриано неплохо цеплялся за мяч, а в нужные минуты возвращался на свою половину поля, чтобы отрабатывать в обороне. Форвард “Спартака” был одинаково полезен впереди и сзади. А его комбинация с Фернандо и вовсе должна была стать вишенкой на торте, не загуби такой шанс партнёр.
Александр Самедов – 3,5. У Самедова в этом матче было два первоклассных момента. Низкая реализация привела к потере очков. Полузащитник “Спартака”, заменивший Глушакова, мог принести команде победу. Тем не менее, Самедов неплохо вошёл в игру, регулярно обострял на чужой половине поля. Жаль, что ему не хватило сил, чтобы подстраховать Ещенко в эпизоде с пропущенным голом.
Мельгарехо и Попов б/о
Антон Мозговой, Rusfootball.info
“Спартак”
Артем Ребров – 3,5. В первом тайме игра у гостей не клеилась. “Марибор” явно не уступал более именитому сопернику, а Артёму Реброву уже к десятой минуте матча пришлось сделать несколько сейвов. Впрочем, сохранить хладнокровие на весь матч голкиперу “Спартака” не удалось. После перерыва, особенно когда “Марибор” пошёл вперёд большими силами, чтобы отыграться, Ребров начал допускать ошибки. Вратарь “красно-белых” то и дело выбивал мячи в ауты, да ещё и стал ошибаться на выходах. В то же время, назвать его виновным в пропущенном мяче нельзя.
Андрей Ещенко – 2,0. Этот матч Ещенко постарается забыть, как страшный сезон. В первом тайме крайний защитник “Спартака” охотно шёл в атаку, совершал прорывы по своему флангу, но все подходы к чужой штрафной заканчивались неудачными навесами и передачами. После перерыва Ещенко на фоне усталости начал совершать одну ошибку за другой. Именно на его фланг стал оказывать давление “Марибор” после пропущенного мяча. И эта ставка сработала: в моменте с пропущенным мячом Ещенко сместился с фланга и позволил Бохару расстреливать ворота Реброва.
Георгий Джикия – 3,5. Игра на опережении и перехватах хорошо давалась Джикии. В целом, защитник “Спартака” действовал надёжно, не допускал грубых ошибок, но без большого количества брака в передачах не обошлось.
Сальваторе Бокетти – 4,0. Из всей защитной линии “Спартака” был лучшим в этот вечер. Регулярно прерывал опасные атаки соперника, не щадил себя и оппонентов, действуя как настоящий лидер. Пожалуй, Бокетти был единственным, кому в ходе матча нельзя было предъявить каких-либо претензий.
Дмитрий Комбаров – 3,5. Комбаров в отличие от Ещенко не терял позицию на своём фланге и также часто подключался к атакам. После пропущенного гола ему даже хватило сил и мотивации, чтобы превратиться в крайнего нападающего. Правда, КПД остался невысоким: как и все “спартаковцы”, Комбаров допускал слишком много ошибок в передачах.
Илья Кутепов – 3,5. Молодой Кутепов явно не затерялся в дебютном матче Лиги чемпионов. Ничуть не выпадал из игры, действовал смело и расчетливо. Со своими задачами справлялся неплохо, хотя и ничем особенным не выделился.
Денис Глушаков – 2,5. Капитан “Спартака” из-за травмы провёл на поле всего 29 минут. За отведённые полчаса Глушаков ничем не запомнился. Полузащитники “Спартака” проиграли центр поля, не успевали накрывать дальние удары соперника. От лидера команды, надевающего капитанскую повязку, явно можно было ждать большего. Нельзя сказать, что Глушаков провалил матч, но вряд ли он сможет записать его себе в актив.
Куинси Промес – 3,0. Традиционно Промесу нельзя было отказать в активности, но этот вечер получился для него неудачным. На этот раз голландец не выступил тем джокером, который может в одиночку решить судьбу матча. Словенцы явно знали, кто представляет наибольшую угрозу в составе соперника. Им удалось выключить Промеса из игры, а запомнился он лишь несколькими ударами по чужим воротам, которые хозяева легко заблокировали.
Марио Пашалич – 3,5. Пашалич вместе с Глушаковым и Фернандо виноват в том, что “Спартак” проиграл центр в первом тайме. Но далее Марио освоился, стал брать на себя функции дирижёра, неплохо шёл в обводку. Пожалуй, из всех игроков центра поля ему можно было предъявить меньше всего претензий. Постепенно Пашалич заставляет болельщиков забыть о потере Зобнина.
Фернандо – 2,5. Бразилец никак не может набрать нужные кондиции, что заметно не только по игре, но и по внешнему виду Фернандо, который явно страдает от лишних килограммов. Тем не менее, Массимо Каррера продолжает упрямо ставить Фернандо в стартовый состав, рассчитывая на его умение вести игру. К сожалению, бразилец сегодня напрочь забыл о том, как нужно делать точные передачи. Чудовищное количество брака и медлительность превратили его в одного из худших игроков матча. В то же время, Фернандо мог стать и героем, реализуй он выход один на один после стенки с Луисом Адриано.
Луис Адриано – 3,5. Защитники “Марибора” внимательно следили за Адриано. Бразилец не сумел показать своих лучших качеств, а любые попытки борьбы пресекались свистками главного судьи. Тем не менее, Адриано неплохо цеплялся за мяч, а в нужные минуты возвращался на свою половину поля, чтобы отрабатывать в обороне. Форвард “Спартака” был одинаково полезен впереди и сзади. А его комбинация с Фернандо и вовсе должна была стать вишенкой на торте, не загуби такой шанс партнёр.
Александр Самедов – 3,5. У Самедова в этом матче было два первоклассных момента. Низкая реализация привела к потере очков. Полузащитник “Спартака”, заменивший Глушакова, мог принести команде победу. Тем не менее, Самедов неплохо вошёл в игру, регулярно обострял на чужой половине поля. Жаль, что ему не хватило сил, чтобы подстраховать Ещенко в эпизоде с пропущенным голом.
Мельгарехо и Попов б/о
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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