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Александр Мостовой: "Спартак" до сих пор находится в состоянии торжества

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение об игроках "Спартака" после матча Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).

"Что происходит с Фернандо? Мы давно об этом говорим. "Спартак" до сих пор находится в состоянии торжества, что сказывается на игре того или иного футболиста. Если мы начнем разбирать каждого, то в порядке окажется только Промес. Ко всем есть претензии", - цитирует Мостового "Советский спорт".
Теги: Мостовой Спартак
Сегодня, 09:34
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№4 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 10:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Ещенко бьёт с убойной позиции и МИМО..и трусцой возвращается назад..а лицо выражает спокойствие сфинкса..ушлепок

А Фернандо? Один на один, ну катни просто мимо воротчика, нет, на на х у й, мимо!!!!!!!!!!!! Это с пяти метров! И Промес в заща зарядил. Ну еп та, не против Реала играете, есть время подумать чутка!
Это я к тому, что не надо все на Ещенко перекладывать, самим надо забивать. Хотя бы в створ попадать.
Регистрация: 6.11.2011
№3 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 10:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да я весь первый тайм Каррере кричал в телевизор, что бы он дебила заменил, но он меня не услышал sweat_smile
Регистрация: 9.06.2011
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:19) #
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Да какое торжество, просто это примерно и есть уровень нашей лиги ... условные Мариборы, АЕКИ, АПОЭЛЫ, БАЗЕЛИ, УТРЕХТЫ, ТВЕНТЕ, ОСЕРЫ и так далее ... с ними всегда борьба от ножа !!

Вон великий Краснодар Цревне проепал !! И это звоночек был хороший ... что это наш уровень и есть !!!

ДА конечно наши клубы мастеровитее, богаче ... но наши соперники берут физикой, самоотдчей ...
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:08) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ещенко бьёт с убойной позиции и МИМО..и трусцой возвращается назад..а лицо выражает спокойствие сфинкса..ушлепок
Регистрация: 6.09.2013
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