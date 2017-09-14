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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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10:50
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (1)
Андрей Червиченко: Каррера у нас маг и фокусник, может, он что-то сотворит с этим "Спартаком" (1)
09:10
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (11)
Массимо Каррера: была мысль выпустить Самедова вместо Ещенко, но тогда бы я усложнил ему жизнь (11)
00:25
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (7)
Грубейшие ошибки Ещенко, полезный Луис Адриано и надёжный Бокетти. Оценки матча “Марибор” – “Спартак” (7)
00:10
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (35)
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (35)
Вчера 23:49
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (10)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (10)
Вчера 23:44
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
Вчера 23:42
"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
Вчера 23:38
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (179)
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (179)
Александр Мостовой: "Спартак" до сих пор находится в состоянии торжества
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение об игроках "Спартака" после матча Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).
"Что происходит с Фернандо? Мы давно об этом говорим. "Спартак" до сих пор находится в состоянии торжества, что сказывается на игре того или иного футболиста. Если мы начнем разбирать каждого, то в порядке окажется только Промес. Ко всем есть претензии", - цитирует Мостового "Советский спорт".
"Что происходит с Фернандо? Мы давно об этом говорим. "Спартак" до сих пор находится в состоянии торжества, что сказывается на игре того или иного футболиста. Если мы начнем разбирать каждого, то в порядке окажется только Промес. Ко всем есть претензии", - цитирует Мостового "Советский спорт".
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