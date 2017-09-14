20 тысяч фанатов "Кельна" пытаются проникнуть на "Эмирейтс" без билетов, завязалась драка (видео)

Перед началом матча группового турнира Лиги Европы "Арсенал" – "Кельн" фанаты гостей устроили драку со стюардами, после чего прорвались в свой сектор, сообщает BBC.На арену пытаются проникнуть около 20 тысяч фанатов "Кельна", не имеющих билетов.