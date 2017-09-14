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20 тысяч фанатов "Кельна" пытаются проникнуть на "Эмирейтс" без билетов, завязалась драка (видео)

Перед началом матча группового турнира Лиги Европы "Арсенал" – "Кельн" фанаты гостей устроили драку со стюардами, после чего прорвались в свой сектор, сообщает BBC.

На арену пытаются проникнуть около 20 тысяч фанатов "Кельна", не имеющих билетов.



Теги: Кельн Арсенал
Сегодня, 22:26
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(2)
№4 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gnome
прикольно. Даже если кого задавят, всё равно будет всё демократичненько так.
А потом покажут спартаковских болел и скажут, что они хотели факелами негрофф и демократию пожечь перед завоеванием прибалтийскиго меньшинства.

А ведь так и будет.
Регистрация: 6.11.2011
№3 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 22:41) #
  • -3
  •  (5)
online

прикольно. Даже если кого задавят, всё равно будет всё демократичненько так.
А потом покажут спартаковских болел и скажут, что они хотели факелами негрофф и демократию пожечь перед завоеванием прибалтийскиго меньшинства.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
вот это тяга к халяве !!!


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (6)

вот это выезд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 27.07.2016
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