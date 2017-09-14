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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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22:26
20 тысяч фанатов "Кельна" пытаются проникнуть на "Эмирейтс" без билетов, завязалась драка (видео) (4)
20 тысяч фанатов "Кельна" пытаются проникнуть на "Эмирейтс" без билетов, завязалась драка (видео) (4)
14:52
Денис Глушаков выбыл на две недели (14)
Денис Глушаков выбыл на две недели (14)
20 тысяч фанатов "Кельна" пытаются проникнуть на "Эмирейтс" без билетов, завязалась драка (видео)
Перед началом матча группового турнира Лиги Европы "Арсенал" – "Кельн" фанаты гостей устроили драку со стюардами, после чего прорвались в свой сектор, сообщает BBC.
На арену пытаются проникнуть около 20 тысяч фанатов "Кельна", не имеющих билетов.
На арену пытаются проникнуть около 20 тысяч фанатов "Кельна", не имеющих билетов.
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