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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Рыжиков: думаю, "Рубин" извлечет уроки из поражения от "Спартака"
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков высказался относительно предстоящего матча 10-го тура премьер-лиги против "Урала".
– Команда уже пришла в себя после поражения от «Спартака»?
– Да, жизнь на этом не заканчивается. У нас еще 21 игра. Нужно их провести достойно. Думаю, что уроки из этого поражения мы извлечем.
– Впереди «Урал». Есть ли у «Рубина» на него «зуб» за прошлый год, когда вы уступили ему в полуфинале Кубка?
– Да, осадок есть. Но и за «Урал», и за «Спартак» дают три очка. И чтобы их добыть, надо выложиться по максимуму. Ребята настраиваются на тяжелую встречу. «Урал» проиграл всего один матч в чемпионате. Да, он всего один и выиграл, но это очень неуступчивая команда.
– Как вы относитесь к таким мероприятиям, когда болельщики к вам очень близко, что-то говорят, советуют, желают?
– Отлично. Это сближает. Одно дело, когда они на трибуне кричат и выплескивают эмоции, другое, когда здесь мы чувствуем их плечо. Клуб растет в медийном плане. Наша команда – достояние республики, она должна быть открыта, – цитирует Рыжикова «СЭ».
– Команда уже пришла в себя после поражения от «Спартака»?
– Да, жизнь на этом не заканчивается. У нас еще 21 игра. Нужно их провести достойно. Думаю, что уроки из этого поражения мы извлечем.
– Впереди «Урал». Есть ли у «Рубина» на него «зуб» за прошлый год, когда вы уступили ему в полуфинале Кубка?
– Да, осадок есть. Но и за «Урал», и за «Спартак» дают три очка. И чтобы их добыть, надо выложиться по максимуму. Ребята настраиваются на тяжелую встречу. «Урал» проиграл всего один матч в чемпионате. Да, он всего один и выиграл, но это очень неуступчивая команда.
– Как вы относитесь к таким мероприятиям, когда болельщики к вам очень близко, что-то говорят, советуют, желают?
– Отлично. Это сближает. Одно дело, когда они на трибуне кричат и выплескивают эмоции, другое, когда здесь мы чувствуем их плечо. Клуб растет в медийном плане. Наша команда – достояние республики, она должна быть открыта, – цитирует Рыжикова «СЭ».
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