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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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08:06
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07:19
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Анонс 14-го тура ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
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Петр Чех: мы знаем, что можем победить "Челси"
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Защитник "Милана" Андреа Конти выбыл на полгода
Защитник "Милана" Андреа Конти выбыл на полгода
"Зенит-2" избежал поражения в матче с "Лучом-Энергией"
"Луч-Энергия" на своем поле сыграл вничью с "Зенитом-2" в рамках 14-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ. 14 тур
"Луч-Энергия" - "Зенит-2" - 1:1
Голы: Гордиенко, 15, Зуев, 81
"Луч-Энергия": Котляров, Соблиров, Марущак, Больевич, Насадюк, Килин (Тихий, 62), Фомин, Гелоян (Носов, 81), Мязин, Гордиенко (Машнев, 76), Бажев (Макарчук, 86)
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Круговой, Рукас, Сиротов (Некрасов, 69), Мусаев, Горулёв, Андреев (Плетнев, 67), Камышев, Панюков, Еловских (Прудников, 73)
Предупреждения: Килин, 61.
ФНЛ. 14 тур
"Луч-Энергия" - "Зенит-2" - 1:1
Голы: Гордиенко, 15, Зуев, 81
"Луч-Энергия": Котляров, Соблиров, Марущак, Больевич, Насадюк, Килин (Тихий, 62), Фомин, Гелоян (Носов, 81), Мязин, Гордиенко (Машнев, 76), Бажев (Макарчук, 86)
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Круговой, Рукас, Сиротов (Некрасов, 69), Мусаев, Горулёв, Андреев (Плетнев, 67), Камышев, Панюков, Еловских (Прудников, 73)
Предупреждения: Килин, 61.
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