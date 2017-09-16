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"Зенит-2" избежал поражения в матче с "Лучом-Энергией"

"Луч-Энергия" на своем поле сыграл вничью с "Зенитом-2" в рамках 14-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ. 14 тур

"Луч-Энергия" - "Зенит-2" - 1:1

Голы: Гордиенко, 15, Зуев, 81

"Луч-Энергия": Котляров, Соблиров, Марущак, Больевич, Насадюк, Килин (Тихий, 62), Фомин, Гелоян (Носов, 81), Мязин, Гордиенко (Машнев, 76), Бажев (Макарчук, 86)

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Круговой, Рукас, Сиротов (Некрасов, 69), Мусаев, Горулёв, Андреев (Плетнев, 67), Камышев, Панюков, Еловских (Прудников, 73)

Предупреждения: Килин, 61.
Теги: Зенит-2 Луч-Энергия
Сегодня, 13:16
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