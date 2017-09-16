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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Великолепный Витиньо, неутомимый Головин. Оценки матча ЦСКА – «Ростов»
ЦСКА довёл свою победную серию в российской Премьер-Лиге до трёх матчей. В рамках 10-го тура москвичи уверенно расправились с неуступчивым «Ростовом». Вопреки прогнозам и опасениям болельщиков, «армейцы» сохранили силы после непростого выезда в Лиссабон. Главным героем матча стал Витиньо, набравший два балла по системе «гол + пас». Об индивидуальных действиях всех участников матча ЦСКА – «Ростов» в новом материале Rusfootball.info
ЦСКА
Игорь Акинфеев – 4,0. Голкипер ЦСКА в этом матче откровенно скучал. За все 90 минут соперник нанёс всего три удара в створ ворот, да и настоящую угрозу они не таили. Самый опасный момент у ворот ЦСКА возник в концовке первого тайма, когда Устинов пробил над перекладиной. Несмотря на небольшой объём работы, Акинфеев не потерял концентрации и отстоял на ноль. Обошлось без нервов и в концовке, когда «Ростов» стали идти вперёд большими силами.
Виктор Васин – 4,0. «Ростов» практически не угрожал воротам ЦСКА, за что «армейцы» должны сказать спасибо своим защитникам. Васин провёл матч на достойном уровне, совершил несколько важных перехватов, неплохо читал игру. Лишь в концовке Васин позволил одурачить себя Думбие, купившись на простой финт и прокидывание мяча между ног. В остальном Васин не ошибался.
Сергей Игнашевич – 4,0. Ветеран ЦСКА ничуть не растерял сноровку, находясь на скамейке запасных. 4 перехвата, 6 выносов и 1 заблокированный удар – вполне достойный показатель для центрального защитника.
Василий Березуцкий – 5,0. Брат был одним из лучших на поле. Василий Березуцкий не только успешно действовал в обороне, но ещё и забил гол, который в итоге стал победным. При игре в защите у Березуцкого также получилась впечатляющая статистика. Те же 4 перехвата, 6 выносов и 1 блокированный удар, как и у Игнашевича.
Марио Фернандес – 4,5. Бразилец с российским паспортом традиционно был неутомим на своём фланге. Как обычно это положительно сказывалось на атаке ЦСКА, но на своей половине поля оголялись зоны. Опрометчивость Фернандеса могла дорого обойтись «армейцам», когда в концовке тайма из его зоны над перекладиной пробил Устинов. Зато после перерыва Фернандес продолжил терзать оборону «Ростова» и даже забил, но судьи так и не смогли разобраться в эпизоде без технологии Goal-Line.
Георгий Щенников – 3,5. Если правый фланг ЦСКА работал исправно из-за подключений Фернандеса, то слева «армейцам» приходилось обходиться активностью полузащитников. Щенников действовал более консервативно, стремясь больше цементировать оборону. Со своими прямыми функциями латераль справился, но вряд ли этот матч можно назвать для него действительно удачным.
Александр Головин – 4,0. Превращение Головина в одного из лидеров ЦСКА продолжается. Александр уверенно брал игру на себя и дирижировал атаками хозяев. Всё было здорово, а могло быть ещё лучше, реализуй Головин в концовке выход один на один. К сожалению, реализация моментов всё также остаётся не самой сильной стороной Головина.
Алан Дзагоев – 4,0. Дзагоев провёл неплохой матч, активно участвовал в атаках и оборонах армейцев, став box-to-box полузащитником. Запомнился и классный удар Алана боковыми ножницами.
Понтус Вернблум – 4,0. Шведский опорник полностью справился со своей задачей. ЦСКА выиграл борьбу за середину поля, «Ростов» практически не создавал опасных моментов. Хорошие перехваты, жёсткие подкаты и отсутствие жёлтой карточки – главный актив Вернблума.
Витиньо – 5,0. Бразилец наравне с Березуцким стал лучшим игроком этого матча. Именно он сделал результативную передачу, отправив мяч на голову защитнику ЦСКА, когда тот открыл счёт. Далее Витиньо фактически снял все вопросы, удвоив счёт. А в концовке первого тайма он мог отличиться ещё раз, но тогда великолепный удар бразильца в девятку парировал Абаев.
Тимур Жамалетдинов – 3,0. На этот раз юный форвард ЦСКА был малозаметен. Тем не менее, две потенциально результативные передачи за матч он сделал. Винить можно Головина, не реализовавшего выход один на один, который ему создал Жамалетдинов.
Федор Чалов – 3,0. На этот раз Чалов получил около 25 минут игрового времени, был активен, но не так эффективен. Впрочем, его старания позволили создать момент у ворот «Ростова» в концовке, когда Фернандес отправил таки мяч в цель, но судьи не зафиксировали гол.
Бибрас Натхо, Константин Кучаев – б/о
“Ростов”
Илья Абаев – 4,0. Голкипер «Ростова» провёл качественный матч. Его стараниями гости избежали крупного поражения. В активе Абаева – классные сейвы после удара Витиньо и выхода один на один участием Головина. В моменте с ударом Фернандеса вратарь «Ростова» также сделал сейв, хоть мяч и пересёк линию ворот. В то же время определённая доля вины есть на Абаеве за второй гол. Конечно, удар Витиньо под опорную был трудным, но спасать свою команду было можно.
Сергей Паршивлюк – 3,0. Все защитники «Ростова» провели неудачный матч. Паршивлюк мало подключался к атакам, регулярно упускал Головина при смещении на его фланг.
Сверир Ингассон – 2,5. Исландский защитник, которого в Ростов привёз сам Эйдур Гудьонссен, вновь не был на высоте. Гол Витиньо полностью на совести центрдефа ростовчан. Трудно сказать, кто должен был накрывать Березуцкого во время голевого стандарта в первом тайме, но, скорее всего, персонально должен был с ним играть кто-то из высокорослых защитников «Ростова». Не исключено, что Ингассон.
Мацей Вилюш – 3,0. Вилюш также не может записать себе этот матч в актив. Во втором тайме «армейцы» делали на чужой половине всё, что хотели. Центральные защитники «Ростова» не справились со своими обязанностями. Лишь расточительность хозяев уберегла гостей от разгрома.
Матья Бобен – 3,0. То же самое относится и к Бобену. Защитники не обеспечили необходимую плотность у штрафной «Ростова». Удивительно, что прагматику Леониду Кучуку не удалось закрыть все зоны своими центрдефами.
Виталий Устинов – 3,0. Устинов не дотянулся до мяча во время первого гола ЦСКА. Впрочем, нет уверенности в том, что именно он должен был накрывать высокорослого Березуцкого. Также Марио Фернандес очень вольготно чувствовал себя на фланге, крайний защитник «Ростова» явно не смог закрыть бразильца. В то же время Устинов регулярно подключался к атакам и мог забить сам в концовке первого тайма.
Тимофей Калачев – 3,5. Ветеран и капитан «Ростова» в очередной раз был одним из лучших в своей команде. Неутомимый Калачев делал всё, чтобы гости не проиграли, но партнёры его так и не поддержали.
Павел Могилевец – 2,5. Могилевец, от которого можно ждать креативных действий впереди, был совсем незаметен. Неудивительно, что именно его Леонид Кучук отправил на скамейку запасных в перерыве.
Артур Юсупов – 3,0. Ростовчане проиграли центр поля, в чём виноваты опорники «Ростова». Юсупов не смог навязать борьбу в этой зоне. В то же время полузащитник отметился довольно высоким процентом точных передач (87,1%), но потенциально голевых среди них не было.
Алексей Ионов – 2,5. Ионов в матче против своей бывшей команды совсем не впечатлил. Ни одного удачного кросса, качественной обводки и удара по воротам. Конечно, от игрока такого уровня можно было ждать большего.
Владимир Дядюн – 2,5. Леонид Кучук продолжает верить в Дядюна, но сегодня форвард «Ростова» ничем не запомнился. Замена на 50-й минуте стала вполне ожидаемой.
Мусса Думбия – 2,5. Думбия неудачно вошёл в игру. В актив может занести себе лишь эффектный обыгрыш Васина, который ни к чему не привёл. В то же время Думбия неудачной передачей лишил «Ростов» хорошей контратаки, в ходе которой Бухаров мог выйти один на один.
Александр Гацкан – 2,5. Выход Гацкана не помог «Ростову» выиграть борьбу за центр поля. Полузащитник оказался на удивление миролюбивым, лишив нас интересного клинча с Вернблумом. Впрочем, свою желтую карточку белорус получить успел.
Александр Бухаров – 2,5. Смена Дядюна на Бухарова ничего не дала ростовчанам. За 40 отведённых ему минут Александр занёс себе в актив лишь 1 удар в сторону ворот, который получился крайне неточным.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
ЦСКА
Игорь Акинфеев – 4,0. Голкипер ЦСКА в этом матче откровенно скучал. За все 90 минут соперник нанёс всего три удара в створ ворот, да и настоящую угрозу они не таили. Самый опасный момент у ворот ЦСКА возник в концовке первого тайма, когда Устинов пробил над перекладиной. Несмотря на небольшой объём работы, Акинфеев не потерял концентрации и отстоял на ноль. Обошлось без нервов и в концовке, когда «Ростов» стали идти вперёд большими силами.
Виктор Васин – 4,0. «Ростов» практически не угрожал воротам ЦСКА, за что «армейцы» должны сказать спасибо своим защитникам. Васин провёл матч на достойном уровне, совершил несколько важных перехватов, неплохо читал игру. Лишь в концовке Васин позволил одурачить себя Думбие, купившись на простой финт и прокидывание мяча между ног. В остальном Васин не ошибался.
Сергей Игнашевич – 4,0. Ветеран ЦСКА ничуть не растерял сноровку, находясь на скамейке запасных. 4 перехвата, 6 выносов и 1 заблокированный удар – вполне достойный показатель для центрального защитника.
Василий Березуцкий – 5,0. Брат был одним из лучших на поле. Василий Березуцкий не только успешно действовал в обороне, но ещё и забил гол, который в итоге стал победным. При игре в защите у Березуцкого также получилась впечатляющая статистика. Те же 4 перехвата, 6 выносов и 1 блокированный удар, как и у Игнашевича.
Марио Фернандес – 4,5. Бразилец с российским паспортом традиционно был неутомим на своём фланге. Как обычно это положительно сказывалось на атаке ЦСКА, но на своей половине поля оголялись зоны. Опрометчивость Фернандеса могла дорого обойтись «армейцам», когда в концовке тайма из его зоны над перекладиной пробил Устинов. Зато после перерыва Фернандес продолжил терзать оборону «Ростова» и даже забил, но судьи так и не смогли разобраться в эпизоде без технологии Goal-Line.
Георгий Щенников – 3,5. Если правый фланг ЦСКА работал исправно из-за подключений Фернандеса, то слева «армейцам» приходилось обходиться активностью полузащитников. Щенников действовал более консервативно, стремясь больше цементировать оборону. Со своими прямыми функциями латераль справился, но вряд ли этот матч можно назвать для него действительно удачным.
Александр Головин – 4,0. Превращение Головина в одного из лидеров ЦСКА продолжается. Александр уверенно брал игру на себя и дирижировал атаками хозяев. Всё было здорово, а могло быть ещё лучше, реализуй Головин в концовке выход один на один. К сожалению, реализация моментов всё также остаётся не самой сильной стороной Головина.
Алан Дзагоев – 4,0. Дзагоев провёл неплохой матч, активно участвовал в атаках и оборонах армейцев, став box-to-box полузащитником. Запомнился и классный удар Алана боковыми ножницами.
Понтус Вернблум – 4,0. Шведский опорник полностью справился со своей задачей. ЦСКА выиграл борьбу за середину поля, «Ростов» практически не создавал опасных моментов. Хорошие перехваты, жёсткие подкаты и отсутствие жёлтой карточки – главный актив Вернблума.
Витиньо – 5,0. Бразилец наравне с Березуцким стал лучшим игроком этого матча. Именно он сделал результативную передачу, отправив мяч на голову защитнику ЦСКА, когда тот открыл счёт. Далее Витиньо фактически снял все вопросы, удвоив счёт. А в концовке первого тайма он мог отличиться ещё раз, но тогда великолепный удар бразильца в девятку парировал Абаев.
Тимур Жамалетдинов – 3,0. На этот раз юный форвард ЦСКА был малозаметен. Тем не менее, две потенциально результативные передачи за матч он сделал. Винить можно Головина, не реализовавшего выход один на один, который ему создал Жамалетдинов.
Федор Чалов – 3,0. На этот раз Чалов получил около 25 минут игрового времени, был активен, но не так эффективен. Впрочем, его старания позволили создать момент у ворот «Ростова» в концовке, когда Фернандес отправил таки мяч в цель, но судьи не зафиксировали гол.
Бибрас Натхо, Константин Кучаев – б/о
“Ростов”
Илья Абаев – 4,0. Голкипер «Ростова» провёл качественный матч. Его стараниями гости избежали крупного поражения. В активе Абаева – классные сейвы после удара Витиньо и выхода один на один участием Головина. В моменте с ударом Фернандеса вратарь «Ростова» также сделал сейв, хоть мяч и пересёк линию ворот. В то же время определённая доля вины есть на Абаеве за второй гол. Конечно, удар Витиньо под опорную был трудным, но спасать свою команду было можно.
Сергей Паршивлюк – 3,0. Все защитники «Ростова» провели неудачный матч. Паршивлюк мало подключался к атакам, регулярно упускал Головина при смещении на его фланг.
Сверир Ингассон – 2,5. Исландский защитник, которого в Ростов привёз сам Эйдур Гудьонссен, вновь не был на высоте. Гол Витиньо полностью на совести центрдефа ростовчан. Трудно сказать, кто должен был накрывать Березуцкого во время голевого стандарта в первом тайме, но, скорее всего, персонально должен был с ним играть кто-то из высокорослых защитников «Ростова». Не исключено, что Ингассон.
Мацей Вилюш – 3,0. Вилюш также не может записать себе этот матч в актив. Во втором тайме «армейцы» делали на чужой половине всё, что хотели. Центральные защитники «Ростова» не справились со своими обязанностями. Лишь расточительность хозяев уберегла гостей от разгрома.
Матья Бобен – 3,0. То же самое относится и к Бобену. Защитники не обеспечили необходимую плотность у штрафной «Ростова». Удивительно, что прагматику Леониду Кучуку не удалось закрыть все зоны своими центрдефами.
Виталий Устинов – 3,0. Устинов не дотянулся до мяча во время первого гола ЦСКА. Впрочем, нет уверенности в том, что именно он должен был накрывать высокорослого Березуцкого. Также Марио Фернандес очень вольготно чувствовал себя на фланге, крайний защитник «Ростова» явно не смог закрыть бразильца. В то же время Устинов регулярно подключался к атакам и мог забить сам в концовке первого тайма.
Тимофей Калачев – 3,5. Ветеран и капитан «Ростова» в очередной раз был одним из лучших в своей команде. Неутомимый Калачев делал всё, чтобы гости не проиграли, но партнёры его так и не поддержали.
Павел Могилевец – 2,5. Могилевец, от которого можно ждать креативных действий впереди, был совсем незаметен. Неудивительно, что именно его Леонид Кучук отправил на скамейку запасных в перерыве.
Артур Юсупов – 3,0. Ростовчане проиграли центр поля, в чём виноваты опорники «Ростова». Юсупов не смог навязать борьбу в этой зоне. В то же время полузащитник отметился довольно высоким процентом точных передач (87,1%), но потенциально голевых среди них не было.
Алексей Ионов – 2,5. Ионов в матче против своей бывшей команды совсем не впечатлил. Ни одного удачного кросса, качественной обводки и удара по воротам. Конечно, от игрока такого уровня можно было ждать большего.
Владимир Дядюн – 2,5. Леонид Кучук продолжает верить в Дядюна, но сегодня форвард «Ростова» ничем не запомнился. Замена на 50-й минуте стала вполне ожидаемой.
Мусса Думбия – 2,5. Думбия неудачно вошёл в игру. В актив может занести себе лишь эффектный обыгрыш Васина, который ни к чему не привёл. В то же время Думбия неудачной передачей лишил «Ростов» хорошей контратаки, в ходе которой Бухаров мог выйти один на один.
Александр Гацкан – 2,5. Выход Гацкана не помог «Ростову» выиграть борьбу за центр поля. Полузащитник оказался на удивление миролюбивым, лишив нас интересного клинча с Вернблумом. Впрочем, свою желтую карточку белорус получить успел.
Александр Бухаров – 2,5. Смена Дядюна на Бухарова ничего не дала ростовчанам. За 40 отведённых ему минут Александр занёс себе в актив лишь 1 удар в сторону ворот, который получился крайне неточным.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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