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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Динамо": в этом году Панченко уже не сыграет
"Динамо" на своем официальном сайте опубликовало заявление касательно травм, полученных нападающим Кириллом Панченко и защитником Владимиром Рыковым в матче с "Арсеналом".
"В результате грубой игры соперника и жёстких столкновений "Динамо" потеряло из-за травм двух футболистов в матче с "Арсеналом".
У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоят уточнение диагноза в итальянской клинике "Вилла Стюарт" и операция. В этом году Кирилл уже не поможет "Динамо", мы ждём его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона.
У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели.
ФК "Динамо" желает Кириллу и Владимиру успешного прохождения реабилитационного периода и скорейшего восстановления. Ждём вашего возвращения!" — говорится в сообщении.
"В результате грубой игры соперника и жёстких столкновений "Динамо" потеряло из-за травм двух футболистов в матче с "Арсеналом".
У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоят уточнение диагноза в итальянской клинике "Вилла Стюарт" и операция. В этом году Кирилл уже не поможет "Динамо", мы ждём его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона.
У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели.
ФК "Динамо" желает Кириллу и Владимиру успешного прохождения реабилитационного периода и скорейшего восстановления. Ждём вашего возвращения!" — говорится в сообщении.
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