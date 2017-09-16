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"Динамо": в этом году Панченко уже не сыграет

"Динамо" на своем официальном сайте опубликовало заявление касательно травм, полученных нападающим Кириллом Панченко и защитником Владимиром Рыковым в матче с "Арсеналом".

"В результате грубой игры соперника и жёстких столкновений "Динамо" потеряло из-за травм двух футболистов в матче с "Арсеналом".

У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоят уточнение диагноза в итальянской клинике "Вилла Стюарт" и операция. В этом году Кирилл уже не поможет "Динамо", мы ждём его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона.

У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели.

ФК "Динамо" желает Кириллу и Владимиру успешного прохождения реабилитационного периода и скорейшего восстановления. Ждём вашего возвращения!" — говорится в сообщении.
Теги: Панченко Рыков Динамо
Сегодня, 20:06
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№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:38) #
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online

Ни хрена себе.... Здоровья, конечно.
Регистрация: 6.10.2009
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 20:34) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
И как теперь Динамо без Панченко..парень креативил на поле..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Привет из 2009.....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 20:20) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Печаль.
Кто тот богатырь, что умудрился Рыкову челюсть сломать. Кто-то из наших говорил в интервью, что когда на тебя падает Вова- ощущения, что это бетонная стена.
Здоровья парням. Кирилла жалко, мог бы на ЧМ сыграть- больше таких шансов может не быть.
Регистрация: 19.10.2008
№3 Написал: Батька (Сегодня, 20:19) #
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online

Кто матч смотрел реально арсенал так буйствовали ?!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 20:09) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
жесть конечно...здоровья.

реально жесть!!! такой футбол, нам не нужен!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: trent (Сегодня, 20:07) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
жесть конечно...здоровья.


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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