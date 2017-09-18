Уэйн Руни признал, что ездил за рулем в нетрезвом виде

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни признал себя виновным в том, что вел автомобиль в нетрезвом виде, информирует Sky Sports.31-летний англичанин в ночь с 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами и провел в полицейском участке всю ночь. Утром Руни был освобожден под залог.