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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (16)
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Вчера 22:25
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"Алавес" уволил главного тренера Субельдию
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Антон Шунин: надеюсь, что Панченко поможет и нам в этом сезоне, и сборной на ЧМ-2018 (2)
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Денис Мацуев: если "Спартак" пропускает от "Тосно" два мяча, то что будет с "Ливерпулем" и "Севильей"? (11)
Вчера 21:25
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Леонид Трахтенберг в Твиттере вспомнил о том, как игроки "Спартака" предали Владимира Федотова (17)
Леонид Трахтенберг в Твиттере вспомнил о том, как игроки "Спартака" предали Владимира Федотова (17)
Уэйн Руни признал, что ездил за рулем в нетрезвом виде
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни признал себя виновным в том, что вел автомобиль в нетрезвом виде, информирует Sky Sports.
31-летний англичанин в ночь с 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами и провел в полицейском участке всю ночь. Утром Руни был освобожден под залог.
31-летний англичанин в ночь с 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами и провел в полицейском участке всю ночь. Утром Руни был освобожден под залог.
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