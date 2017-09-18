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Уэйн Руни признал, что ездил за рулем в нетрезвом виде

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни признал себя виновным в том, что вел автомобиль в нетрезвом виде, информирует Sky Sports.

31-летний англичанин в ночь с 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами и провел в полицейском участке всю ночь. Утром Руни был освобожден под залог.
Теги: Руни
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:41) #
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Удивительно, что уж признавать...если полиция признала....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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