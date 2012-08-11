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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Андрей Будогосский: понимаю, что формируется определенный судейский майдан
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию о своей возможной отставке и о конфликте с региональными структурами.
"Утверждать о том, что одной из возможных причин моей якобы грядущей отставки является протест со стороны наших региональных структур, неверно. Никаких конфликтов с абсолютным большинством региональных судейских структур у меня нет и не было.
Я понимаю, что фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против департамента, против судейского комитета, а самое главное, он направляется тем самым против РФС, против той идеологии, которая формируется. Есть определенные разногласия с одной единственной организацией – Московской коллегией судей по футболу. Но не Москвой единой произрастает Россия.
Разногласие в позиции заключается в следующем: руководитель московской коллегии Сергей Французов считает, что рекомендация судей должна идти только от соответствующих межрегиональных структур, – сказал он.
Конфликт с Гинером? Никакого конфликта ни с Гинером, ни с Муравьевым у меня нет и не было. Просто я не подставляю вторую щеку, когда меня бьют по одной. Если кто-либо из руководителей клубов выступает со своей позицией, я полагаю, что имею право ответить. В отличие от своих предшественников, которые молчали и ничего не говорили, я считаю возможным выразить позицию. Не свою личную, а в данном случае – позицию департамент.
Что касается недовольства тренеров, давайте вспомним, какие тренеры выражали недовольство качеством судейства. Да, возможно, были высказывания со стороны Юрия Семина. Были со стороны Виктора Гончаренко. А дальше что? О каких скандалах мы говорим.
Что касается судейских скандалов, давайте говорить фактами, а не эмоциями. Официальные цифры: на утро 18 сентября зафиксировано пять официально утвержденных неудовлетворительных оценок судьям. Пять. Посчитайте, сколько прошло матчей. 72. И пять "неудов" – 6,9 процента. По весне таких ошибок было 14%", – цитирует Будогосского "Р-Спорт".
"Утверждать о том, что одной из возможных причин моей якобы грядущей отставки является протест со стороны наших региональных структур, неверно. Никаких конфликтов с абсолютным большинством региональных судейских структур у меня нет и не было.
Я понимаю, что фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против департамента, против судейского комитета, а самое главное, он направляется тем самым против РФС, против той идеологии, которая формируется. Есть определенные разногласия с одной единственной организацией – Московской коллегией судей по футболу. Но не Москвой единой произрастает Россия.
Разногласие в позиции заключается в следующем: руководитель московской коллегии Сергей Французов считает, что рекомендация судей должна идти только от соответствующих межрегиональных структур, – сказал он.
Конфликт с Гинером? Никакого конфликта ни с Гинером, ни с Муравьевым у меня нет и не было. Просто я не подставляю вторую щеку, когда меня бьют по одной. Если кто-либо из руководителей клубов выступает со своей позицией, я полагаю, что имею право ответить. В отличие от своих предшественников, которые молчали и ничего не говорили, я считаю возможным выразить позицию. Не свою личную, а в данном случае – позицию департамент.
Что касается недовольства тренеров, давайте вспомним, какие тренеры выражали недовольство качеством судейства. Да, возможно, были высказывания со стороны Юрия Семина. Были со стороны Виктора Гончаренко. А дальше что? О каких скандалах мы говорим.
Что касается судейских скандалов, давайте говорить фактами, а не эмоциями. Официальные цифры: на утро 18 сентября зафиксировано пять официально утвержденных неудовлетворительных оценок судьям. Пять. Посчитайте, сколько прошло матчей. 72. И пять "неудов" – 6,9 процента. По весне таких ошибок было 14%", – цитирует Будогосского "Р-Спорт".
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