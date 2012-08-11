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Андрей Будогосский: понимаю, что формируется определенный судейский майдан

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал информацию о своей возможной отставке и о конфликте с региональными структурами.

"Утверждать о том, что одной из возможных причин моей якобы грядущей отставки является протест со стороны наших региональных структур, неверно. Никаких конфликтов с абсолютным большинством региональных судейских структур у меня нет и не было.

Я понимаю, что фактически формируется определенный судейский майдан, направленный против департамента, против судейского комитета, а самое главное, он направляется тем самым против РФС, против той идеологии, которая формируется. Есть определенные разногласия с одной единственной организацией – Московской коллегией судей по футболу. Но не Москвой единой произрастает Россия.

Разногласие в позиции заключается в следующем: руководитель московской коллегии Сергей Французов считает, что рекомендация судей должна идти только от соответствующих межрегиональных структур, – сказал он.

Конфликт с Гинером? Никакого конфликта ни с Гинером, ни с Муравьевым у меня нет и не было. Просто я не подставляю вторую щеку, когда меня бьют по одной. Если кто-либо из руководителей клубов выступает со своей позицией, я полагаю, что имею право ответить. В отличие от своих предшественников, которые молчали и ничего не говорили, я считаю возможным выразить позицию. Не свою личную, а в данном случае – позицию департамент.

Что касается недовольства тренеров, давайте вспомним, какие тренеры выражали недовольство качеством судейства. Да, возможно, были высказывания со стороны Юрия Семина. Были со стороны Виктора Гончаренко. А дальше что? О каких скандалах мы говорим.

Что касается судейских скандалов, давайте говорить фактами, а не эмоциями. Официальные цифры: на утро 18 сентября зафиксировано пять официально утвержденных неудовлетворительных оценок судьям. Пять. Посчитайте, сколько прошло матчей. 72. И пять "неудов" – 6,9 процента. По весне таких ошибок было 14%", – цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский
Сегодня, 11:34
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(4)
№3 Написал: papont СП-б (Сегодня, 12:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Он белый и пушистый, а вокруг него все черные и склизские и хотят лишить хлебного места.


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№2 Написал: ewgen Санкт-Петербург (Сегодня, 11:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Чудогосский просто чудо! У нас, что не тур, так судьи что-нибудь да отчебучат. А у него все хорошо! grimacing
Регистрация: 14.06.2017
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:45) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Наговорил так , что не его снимать собираются , а прямо ведётся война и судейским департаментом и судейским комитетом и даже самой " идеологией РФС " !
Во пиздбл ! laughing
Что-то знакомое ! "
Верхи не могут , низы не хотят " ? Прямо манифест какой-то .


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
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