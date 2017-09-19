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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Бесчастных: Заболотный - один из сильнейших игроков по игре наверху
Тренер "Тосно" Владимир Бесчастных высказал мнение о нападающем Антоне Заболотном.
"Антон прекрасный парень, всё прекрасно понимает, поэтому если я его немного похвалю, он звезды не поймает. Это один из сильнейших игроков нашей лиги по игре наверху. Мы очень много работаем, чтобы он прибавлял внизу, и он очень достойно прогрессирует.
Он не только гол "Спартаку" забил. Он сам себе приготовил позицию, а не ударил в одно касание. Увидел, где находится вратарь и исполнил. Очень приятно смотреть такие голы", – цитирует Бесчастных "Матч ТВ".
"Антон прекрасный парень, всё прекрасно понимает, поэтому если я его немного похвалю, он звезды не поймает. Это один из сильнейших игроков нашей лиги по игре наверху. Мы очень много работаем, чтобы он прибавлял внизу, и он очень достойно прогрессирует.
Он не только гол "Спартаку" забил. Он сам себе приготовил позицию, а не ударил в одно касание. Увидел, где находится вратарь и исполнил. Очень приятно смотреть такие голы", – цитирует Бесчастных "Матч ТВ".
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