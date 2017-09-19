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Владимир Бесчастных: Заболотный - один из сильнейших игроков по игре наверху

Тренер "Тосно" Владимир Бесчастных высказал мнение о нападающем Антоне Заболотном.

"Антон прекрасный парень, всё прекрасно понимает, поэтому если я его немного похвалю, он звезды не поймает. Это один из сильнейших игроков нашей лиги по игре наверху. Мы очень много работаем, чтобы он прибавлял внизу, и он очень достойно прогрессирует.

Он не только гол "Спартаку" забил. Он сам себе приготовил позицию, а не ударил в одно касание. Увидел, где находится вратарь и исполнил. Очень приятно смотреть такие голы", – цитирует Бесчастных "Матч ТВ".
Теги: Заболотный Бесчастных Тосно
Сегодня, 11:42
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
странный Федун человек... вместо того, что бы постараться что бы перспективный российский форвард Заболотный оказался в Спартаке, вместо неувязка ЗеЛуиша, который по полгода не забивает, потом полгода лечится и форму набирает, он оскорбляет парня... не хорошо! лучше бы с Петковича и Кутепова спрашивал, как они допустили, что бы им за 5 минут два гола из-за их непосредственных ошибок положили!? и перевел обоих в Спартак-2 ! а еще бы постарался выкупить у Зенита в предстоящее зимнее окно очень перспективного левого защитника Евгения Чернова! тем более, что Комбаров не лучше тех же Петковича и Кутепова, а Тигиев с крестами, пракически не поиграв за Спартак выбыл на пол-года минимум!
Регистрация: 23.03.2009
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