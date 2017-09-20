Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Веллитон: надеюсь, эмоции Акинфеева и его отношение ко мне остыли

Бывший форвард "Спартака" Веллитон надеется, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев понимает, что его фол в матче чемпионата России 2011 года не был умышленным. Напомним, у голкипера сборной России был диагностирован разрыв крестообразных связок.

– В России от вас доставалось вратарям – Габулову и Акинфееву. Сколько вратарей из чемпионата Турции от вас пострадало?

– Ни одного. То, что было в России, – инцидент. Никогда не хотел никого травмировать.

– Акинфеев вас злостно костерил во время матча. Думаете, спустя время он понял, что вы не желали ему травмы?

– Хочу верить в это. По ходу матча любой может стать разъяренным. Тяжелая травма все-таки. Спустя время его эмоции и отношение ко мне наверняка остыли, - цитирует Веллитона "Чемпионат".
Теги: Веллитон Акинфеев
Сегодня, 09:32
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Поло (Сегодня, 10:20) #
  • 0
  •  (0)

Не надо строить из Игоря цацу. Его поступки, если кто не видел, есть на Ютюбе. Что в корпус играл Веллитон отрицать тоже нельзя, но что хотел нанести травму можно. Не нужно быть экспертом, чтобы знать, что штрафная- владения кипера, а поле - игрока.
Регистрация: 23.03.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:59) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: safonas
просто несчастный случай, не более, Игорь скорее всего сгоряча, да и понятное дело, тяжелая травма, обидно...

все повторы говорят, что Веллитон в тот момент ослеп


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:43) #
  • 0
  •  (6)

просто несчастный случай, не более, Игорь скорее всего сгоряча, да и понятное дело, тяжелая травма, обидно...


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.