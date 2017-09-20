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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Дальше Курска ЦСКА не прошёл
"Авангард" вынес московских "армейцев" из кубка России, забив единственный мяч в дополнительное время. О том, как москвичи второй год подряд вылетали на стадии 1/16 - материал Rusfootball.info
Глубокий резерв
Главный тренер "армейцев" серьезно к сопернику из второго дивизиона не отнесся. На выезд в Курск отправился, мягко говоря, не основной состав "красно-синих". Из приближенных к главной команде появились только Васин, Чалов, Натхо и Оланаре. Отчасти, Набабкин. В остальном же за москвичей играли совсем неопытные игроки. Естественно, в первую очередь из-за бешеного расписания команды Гончаренко.
Вытекающий рисунок игры
И потому никакого классового превосходства гостей не было. На первых минутах так и вовсе рубились две примерно одинаковые команды. Моментами Курск был даже острее.
Начали и продолжали добрую половину тайма игроки довольно неторопливо и скомкано. Часто теряли мяч и ошибались, срывали игру нарушениями, более предпочитали действовать надежнее, чем смелее.
Тяжелое зрелище
За целый тайм на соперников пришлось по нулю не только голов, но и полноценных моментов. Собравшейся чуть ли не половине города на стадионе, наверное, было не очень весело наблюдать за таким футболом. Хотя... Кто знает, к чему они привыкли на матчах второго отечественного дивизиона.
На самый конец
Только на последних минутах первой половины встречи "красно-синие" наладили худо-бедно, но контроль. "Авангард" просел ближе к воротам, начал срываться на выносы и практически не возражал контрвыпадами. Но дальше штрафной молодые "армейцы" так и не продвинулись. На перерыв представитель второго дивизиона и премьер-лиги ушли с равным счетом.
Продолжения банкета
Ситуация после перерыва поправилась, но только совсем чуть-чуть. Невооруженным взглядом можно было этого и не заметить. ЦСКА всё более явно забирал инициативу, чаще начал подходить к воротам. Все-таки случилось несколько не самых вялых ударов. Но вот целостности игре, некой стройности абсолютно не хватало. Встреча разрывалась на отдельные, неуклюжие эпизоды, часто замирала в середине поля. Динамики и зрелищности это, само собой, не прибавляло.
С плавным переходом в ночной загул...
Оставшуюся четверть основного времени думалось только об одном - лишь бы не дополнительное время. "Армейцы" играли в атаке слишком жадно, с надеждой на собственные усилия и поэтому забить не смогли. А ближе к вероятному дополнительному времени и вовсе подсели. "Авангард" несколько раз вышел на ударную позицию настолько здорово, что перед этими реально голевыми моментами просто меркли все куда более скромные эпизоды "армейцев". По итогам полутора часов игры курская команда была явно острее.
Но не забил всё равно никто
***
В дополнительном времени продолжалась примерно такая же возня, только менее активная - силы всё-таки небесконечны. С игры обеим командам забить было крайне трудно, но защитник ЦСКА Набабкин пришёл здесь на выручку. Поставив руки под мяч, - пусть и не нарочно - Кирилл заработал сопернику пенальти, который довольно легко реализовал Коробов.
Это произошло за считанные минуты до окончания дополнительного времени. "Красно-синие" попытались было организовать спорый навал, но ничего у них не вышло. Курск впервые в своей истории шагнул в 1/8 финала, а ЦСКА второй год подряд сразу же вылетел из турнира под названием Кубок России.
Кубок России
1/16
"Авангард" (Курск) - ЦСКА (Москва) 1:0
Гол: Коробов, 115 (пен.).
"Авангард": Саутин - Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев - Коробов, Войнов, (Митасов, 46), (Болов, 117), Гурфов, Нетфуллин, Альшин, (Синяев, 82), Аппаев.
ЦСКА: Помазун, Хосонов, Васин, Набабкин, Олейников, (Тикнизян, 74), Натхо, Гордюшенко, (Головин, 96), Миланов, Кучаев, Чалов, Оланаре.
Предупреждения: Кучаев, 75, Натхо, 90+1, Набабкин, 114
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Глубокий резерв
Главный тренер "армейцев" серьезно к сопернику из второго дивизиона не отнесся. На выезд в Курск отправился, мягко говоря, не основной состав "красно-синих". Из приближенных к главной команде появились только Васин, Чалов, Натхо и Оланаре. Отчасти, Набабкин. В остальном же за москвичей играли совсем неопытные игроки. Естественно, в первую очередь из-за бешеного расписания команды Гончаренко.
Вытекающий рисунок игры
И потому никакого классового превосходства гостей не было. На первых минутах так и вовсе рубились две примерно одинаковые команды. Моментами Курск был даже острее.
Начали и продолжали добрую половину тайма игроки довольно неторопливо и скомкано. Часто теряли мяч и ошибались, срывали игру нарушениями, более предпочитали действовать надежнее, чем смелее.
Тяжелое зрелище
За целый тайм на соперников пришлось по нулю не только голов, но и полноценных моментов. Собравшейся чуть ли не половине города на стадионе, наверное, было не очень весело наблюдать за таким футболом. Хотя... Кто знает, к чему они привыкли на матчах второго отечественного дивизиона.
На самый конец
Только на последних минутах первой половины встречи "красно-синие" наладили худо-бедно, но контроль. "Авангард" просел ближе к воротам, начал срываться на выносы и практически не возражал контрвыпадами. Но дальше штрафной молодые "армейцы" так и не продвинулись. На перерыв представитель второго дивизиона и премьер-лиги ушли с равным счетом.
Продолжения банкета
Ситуация после перерыва поправилась, но только совсем чуть-чуть. Невооруженным взглядом можно было этого и не заметить. ЦСКА всё более явно забирал инициативу, чаще начал подходить к воротам. Все-таки случилось несколько не самых вялых ударов. Но вот целостности игре, некой стройности абсолютно не хватало. Встреча разрывалась на отдельные, неуклюжие эпизоды, часто замирала в середине поля. Динамики и зрелищности это, само собой, не прибавляло.
С плавным переходом в ночной загул...
Оставшуюся четверть основного времени думалось только об одном - лишь бы не дополнительное время. "Армейцы" играли в атаке слишком жадно, с надеждой на собственные усилия и поэтому забить не смогли. А ближе к вероятному дополнительному времени и вовсе подсели. "Авангард" несколько раз вышел на ударную позицию настолько здорово, что перед этими реально голевыми моментами просто меркли все куда более скромные эпизоды "армейцев". По итогам полутора часов игры курская команда была явно острее.
Но не забил всё равно никто
***
В дополнительном времени продолжалась примерно такая же возня, только менее активная - силы всё-таки небесконечны. С игры обеим командам забить было крайне трудно, но защитник ЦСКА Набабкин пришёл здесь на выручку. Поставив руки под мяч, - пусть и не нарочно - Кирилл заработал сопернику пенальти, который довольно легко реализовал Коробов.
Это произошло за считанные минуты до окончания дополнительного времени. "Красно-синие" попытались было организовать спорый навал, но ничего у них не вышло. Курск впервые в своей истории шагнул в 1/8 финала, а ЦСКА второй год подряд сразу же вылетел из турнира под названием Кубок России.
Кубок России
1/16
"Авангард" (Курск) - ЦСКА (Москва) 1:0
Гол: Коробов, 115 (пен.).
"Авангард": Саутин - Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев - Коробов, Войнов, (Митасов, 46), (Болов, 117), Гурфов, Нетфуллин, Альшин, (Синяев, 82), Аппаев.
ЦСКА: Помазун, Хосонов, Васин, Набабкин, Олейников, (Тикнизян, 74), Натхо, Гордюшенко, (Головин, 96), Миланов, Кучаев, Чалов, Оланаре.
Предупреждения: Кучаев, 75, Натхо, 90+1, Набабкин, 114
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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