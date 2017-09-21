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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Шмурнов: вот теперь Каррера прав
Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов прокомментировал высказывание главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.
Ранее итальянский специалист рассказал: "Кто-то донес до прессы, что я сказал после матча с "Тосно". Но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее.
После игры с "Тосно" я не обвинял игроков. Сказал дословно: "Я не могу себе объяснить это поражение, попробуйте спросить у игроков". Я не говорил, что я ни при чем, а виноваты они. Наоборот, я первый, кто виноват в такой ситуации. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так".
Шмурнов прокомментировал слова Карреры в твиттере: "Вот теперь Массимо прав! Собственно, спор после "Тосно" был именно об этом: кто несет главную ответственность?".
Ранее итальянский специалист рассказал: "Кто-то донес до прессы, что я сказал после матча с "Тосно". Но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее.
После игры с "Тосно" я не обвинял игроков. Сказал дословно: "Я не могу себе объяснить это поражение, попробуйте спросить у игроков". Я не говорил, что я ни при чем, а виноваты они. Наоборот, я первый, кто виноват в такой ситуации. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так".
Шмурнов прокомментировал слова Карреры в твиттере: "Вот теперь Массимо прав! Собственно, спор после "Тосно" был именно об этом: кто несет главную ответственность?".
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