Александр Шмурнов: вот теперь Каррера прав

Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов прокомментировал высказывание главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.Ранее итальянский специалист рассказал: "Кто-то донес до прессы, что я сказал после матча с "Тосно". Но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее.После игры с "Тосно" я не обвинял игроков. Сказал дословно: "Я не могу себе объяснить это поражение, попробуйте спросить у игроков". Я не говорил, что я ни при чем, а виноваты они. Наоборот, я первый, кто виноват в такой ситуации. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так".Шмурнов прокомментировал слова Карреры в твиттере: "Вот теперь Массимо прав! Собственно, спор после "Тосно" был именно об этом: кто несет главную ответственность?".