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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
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Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Буффон, Навас и Нойер претендуют на звание лучшего голкипера
ФИФА назвала тройку номинантов на звание лучшего голкипера 2017 года.
В число кандидатов вошли Джанлуиджи Буффон, Кейлор Навас и Мануэль Нойер.
Церемония вручения наград пройдет 23 октября в Лондоне.
В число кандидатов вошли Джанлуиджи Буффон, Кейлор Навас и Мануэль Нойер.
Церемония вручения наград пройдет 23 октября в Лондоне.
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