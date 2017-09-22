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Буффон, Навас и Нойер претендуют на звание лучшего голкипера

ФИФА назвала тройку номинантов на звание лучшего голкипера 2017 года.

В число кандидатов вошли Джанлуиджи Буффон, Кейлор Навас и Мануэль Нойер.

Церемония вручения наград пройдет 23 октября в Лондоне.
Теги: Буффон Навас Нойер
Сегодня, 18:26
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№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а где Акинфеев?


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 18:29) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Навас трудяга
Регистрация: 18.08.2013
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