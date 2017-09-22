Антонио Конте: хотим поблагодарить Косту за то, что он сделал для "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал трансфер Диего Косты в "Атлетико". Напомним, "матрасники" заплатят за форварда 60 миллионов евро."Хотим поблагодарить его за то, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему всего наилучшего в будущем. Не стоит забывать, что мы выиграли вместе в прошлом сезоне. Мы хотим поблагодарить его за вклад в игру нашей команды в прошлом сезоне, и не только в нём, а за всё время, что он провёл в "Челси" - цитирует Конте официальный сайт клуба.