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Антонио Конте: хотим поблагодарить Косту за то, что он сделал для "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал трансфер Диего Косты в "Атлетико". Напомним, "матрасники" заплатят за форварда 60 миллионов евро.

"Хотим поблагодарить его за то, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему всего наилучшего в будущем. Не стоит забывать, что мы выиграли вместе в прошлом сезоне. Мы хотим поблагодарить его за вклад в игру нашей команды в прошлом сезоне, и не только в нём, а за всё время, что он провёл в "Челси" - цитирует Конте официальный сайт клуба.
Теги: Конте Коста Челси Атлетико
Сегодня, 21:03
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