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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Антонио Конте: хотим поблагодарить Косту за то, что он сделал для "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал трансфер Диего Косты в "Атлетико". Напомним, "матрасники" заплатят за форварда 60 миллионов евро.
"Хотим поблагодарить его за то, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему всего наилучшего в будущем. Не стоит забывать, что мы выиграли вместе в прошлом сезоне. Мы хотим поблагодарить его за вклад в игру нашей команды в прошлом сезоне, и не только в нём, а за всё время, что он провёл в "Челси" - цитирует Конте официальный сайт клуба.
"Хотим поблагодарить его за то, что он сделал для нашего клуба, и желаем ему всего наилучшего в будущем. Не стоит забывать, что мы выиграли вместе в прошлом сезоне. Мы хотим поблагодарить его за вклад в игру нашей команды в прошлом сезоне, и не только в нём, а за всё время, что он провёл в "Челси" - цитирует Конте официальный сайт клуба.
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