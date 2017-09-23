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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: в очередной раз "Спартак" не обходится без помощи судей
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Анжи" (2:2) в рамках 11-го тура чемпионата России.
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Тут сложно что-то комментировать. "Спартак" ужасно провел сегодня матч. Действующий чемпион и фаворит встречи не должен так играть против самой худшей команды чемпионата. Второй матч подряд "красно-белые" упускают победу в матче против аутсайдера. Если внимательно посмотреть на эпизод с падением полузащитника Жано Ананидзе в штрафной махачкалинцев на 13-й минуте матча, то возникают вопросы. Я, конечно, до конца не смог разобраться, но мне кажется, что этот пенальти в ворота "Анжи" - подарочный. В очередной раз, "Спартак" не обходится без помощи судей.
Тогда получается, что по качеству футбола москвичи проиграли этот матч. С другой стороны, вся игра не говорила, что "Спартак" должен проиграть или сыграть этот матч в ничью. Поэтому теория, что игроки не хотят видеть своим тренером Массимо Карреру, вырисовывается все ярче и ярче. Меня не покидает ощущение, что его реально пытаются выпроводить из команды. Хотя, может, я ошибаюсь, и здесь просто сказывается халатность футболистов.
- Какие действия нужно предпринять "Спартаку" по выходу из сложившейся ситуации?
- Как мне кажется, уже никаких. Я думаю, что "Спартаку" нужно попробовать выиграть там, где это возможно - это Кубок страны, поскольку все лидеры отвалились, и сложилась благоприятная ситуация. Кроме того, шансы на чемпионат уже все похоронены, поэтому надо попробовать сосредоточиться на Кубке. Это может быть единственный реабилитирующий фактор. А если к этому еще добавить удачливость Массимо Карреры, то, возможно, ему повезет в этом турнире.
- Чего стоит ждать от матча 2-го тура группового турнира лиги чемпионов против "Ливерпуля"?
- Я бы ничего хорошего не ждал. "Ливерпуль", даже со своей не убедительной игрой в этом сезоне, превосходит москвичей в классе, как по организации игры, как по менталитету, так и по уровню футболистов. Плюс ко всему, сейчас "Спартак" находится в яме, из которой тяжело выбраться, особенно, если в команде есть конфликты.
Кроме того, отсутствие лидера Квинси Промеса еще более усиливается. Его нехватка сказывается на игре команды. Хотя и без этого, у "Спартака" куча проблем, которые очень непросто решить. Поэтому я думаю, что для "красно-белых" и ничейный результат будет приемлемым. Хотя в лиге чемпионов им ловить нечего. Повторюсь, у москвичей есть только одна возможность хоть за что-то зацепиться в этом сезоне - Кубок России.
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- Тут сложно что-то комментировать. "Спартак" ужасно провел сегодня матч. Действующий чемпион и фаворит встречи не должен так играть против самой худшей команды чемпионата. Второй матч подряд "красно-белые" упускают победу в матче против аутсайдера. Если внимательно посмотреть на эпизод с падением полузащитника Жано Ананидзе в штрафной махачкалинцев на 13-й минуте матча, то возникают вопросы. Я, конечно, до конца не смог разобраться, но мне кажется, что этот пенальти в ворота "Анжи" - подарочный. В очередной раз, "Спартак" не обходится без помощи судей.
Тогда получается, что по качеству футбола москвичи проиграли этот матч. С другой стороны, вся игра не говорила, что "Спартак" должен проиграть или сыграть этот матч в ничью. Поэтому теория, что игроки не хотят видеть своим тренером Массимо Карреру, вырисовывается все ярче и ярче. Меня не покидает ощущение, что его реально пытаются выпроводить из команды. Хотя, может, я ошибаюсь, и здесь просто сказывается халатность футболистов.
- Какие действия нужно предпринять "Спартаку" по выходу из сложившейся ситуации?
- Как мне кажется, уже никаких. Я думаю, что "Спартаку" нужно попробовать выиграть там, где это возможно - это Кубок страны, поскольку все лидеры отвалились, и сложилась благоприятная ситуация. Кроме того, шансы на чемпионат уже все похоронены, поэтому надо попробовать сосредоточиться на Кубке. Это может быть единственный реабилитирующий фактор. А если к этому еще добавить удачливость Массимо Карреры, то, возможно, ему повезет в этом турнире.
- Чего стоит ждать от матча 2-го тура группового турнира лиги чемпионов против "Ливерпуля"?
- Я бы ничего хорошего не ждал. "Ливерпуль", даже со своей не убедительной игрой в этом сезоне, превосходит москвичей в классе, как по организации игры, как по менталитету, так и по уровню футболистов. Плюс ко всему, сейчас "Спартак" находится в яме, из которой тяжело выбраться, особенно, если в команде есть конфликты.
Кроме того, отсутствие лидера Квинси Промеса еще более усиливается. Его нехватка сказывается на игре команды. Хотя и без этого, у "Спартака" куча проблем, которые очень непросто решить. Поэтому я думаю, что для "красно-белых" и ничейный результат будет приемлемым. Хотя в лиге чемпионов им ловить нечего. Повторюсь, у москвичей есть только одна возможность хоть за что-то зацепиться в этом сезоне - Кубок России.
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