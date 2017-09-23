Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Червиченко: в очередной раз "Спартак" не обходится без помощи судей

Андрей Червиченко: в очередной раз "Спартак" не обходится без помощи судейЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Анжи" (2:2) в рамках 11-го тура чемпионата России.

- Ваше мнение по сегодняшней игре.

- Тут сложно что-то комментировать. "Спартак" ужасно провел сегодня матч. Действующий чемпион и фаворит встречи не должен так играть против самой худшей команды чемпионата. Второй матч подряд "красно-белые" упускают победу в матче против аутсайдера. Если внимательно посмотреть на эпизод с падением полузащитника Жано Ананидзе в штрафной махачкалинцев на 13-й минуте матча, то возникают вопросы. Я, конечно, до конца не смог разобраться, но мне кажется, что этот пенальти в ворота "Анжи" - подарочный. В очередной раз, "Спартак" не обходится без помощи судей.

Тогда получается, что по качеству футбола москвичи проиграли этот матч. С другой стороны, вся игра не говорила, что "Спартак" должен проиграть или сыграть этот матч в ничью. Поэтому теория, что игроки не хотят видеть своим тренером Массимо Карреру, вырисовывается все ярче и ярче. Меня не покидает ощущение, что его реально пытаются выпроводить из команды. Хотя, может, я ошибаюсь, и здесь просто сказывается халатность футболистов.

- Какие действия нужно предпринять "Спартаку" по выходу из сложившейся ситуации?

- Как мне кажется, уже никаких. Я думаю, что "Спартаку" нужно попробовать выиграть там, где это возможно - это Кубок страны, поскольку все лидеры отвалились, и сложилась благоприятная ситуация. Кроме того, шансы на чемпионат уже все похоронены, поэтому надо попробовать сосредоточиться на Кубке. Это может быть единственный реабилитирующий фактор. А если к этому еще добавить удачливость Массимо Карреры, то, возможно, ему повезет в этом турнире.

- Чего стоит ждать от матча 2-го тура группового турнира лиги чемпионов против "Ливерпуля"?

- Я бы ничего хорошего не ждал. "Ливерпуль", даже со своей не убедительной игрой в этом сезоне, превосходит москвичей в классе, как по организации игры, как по менталитету, так и по уровню футболистов. Плюс ко всему, сейчас "Спартак" находится в яме, из которой тяжело выбраться, особенно, если в команде есть конфликты.

Кроме того, отсутствие лидера Квинси Промеса еще более усиливается. Его нехватка сказывается на игре команды. Хотя и без этого, у "Спартака" куча проблем, которые очень непросто решить. Поэтому я думаю, что для "красно-белых" и ничейный результат будет приемлемым. Хотя в лиге чемпионов им ловить нечего. Повторюсь, у москвичей есть только одна возможность хоть за что-то зацепиться в этом сезоне - Кубок России.
Теги: Червиченко Спартак
Вчера, 22:22
Напечатать
11
(4)
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Polukarov
Теперь Федун бросит все свои финансовые силы на ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ укрепление судейской позиции, чтобы, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, они помогли Спартаку УКРАСТЬ Кубок России в нечестной игре!

ты хоть представляешь себе все финансовые силы Фе?и ты думаешь что он бросит их на КР?ты мягко говоря не умён.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№10 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (0)

Теперь Федун бросит все свои финансовые силы на ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ укрепление судейской позиции, чтобы, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, они помогли Спартаку УКРАСТЬ Кубок России в нечестной игре!
Как это они уже сделали, благодаря скандальному судейству Безбородова в Суперкубке России, перед стартом нового сезона 2017/18!
Точно такую же судейскую АФЕРУ, Федун намерен ПРОВЕРНУТЬ и с Кубком России, когда арбитры, согласно цены вопроса, будут СКАНДАЛЬНО свистеть в пользу Спартака!!!
Матч Спартака с Кубанью вам это только подтверждает!
В этой игре начудил арбитр Турбин и свистел в пользу Спартака.
Там был 100% пеналь - в штрафной Спартака сбили игрока Кубани, а Турбин не поставил пеналь в ворота Спартака!
Очередной скандал Турбина!
71-я минута 100% пенальти в ворота Спартака!
Игрок клуба Кубань Алейник входит в штрафную Спартака и готов был выскочить, один на один, на ворота Селихова, но его сбивают и лишают возможности забить гол в ворота Спартака.
Турбин не ставит 100% пеналь в ворота Спартака!
Вот вам очередной скандал и судейство в пользу Спартака!

Анжи отлично играл против Спартака, но скандальное судейство Мешкова, ГРУБАЯ результативная ошибка в пользу Спартака, перевернула весь ход матча!
На 13-ой минуте матча арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, согласно цены вопроса!
Жано никто не толкал, наоборот, Жано толкает Яковлева в спину!
Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
На 20-й минуте матча ГРУБЕЙШУЮ ошибку допустил боковой, определивший положение "вне игры" у игрока Анжи, хотя в момент передачи партнёра, тот не находился за линией офсайда.
47-я минута матча. Ускоряется к штрафной "Спартака" на всех парах Прудников, но в жёстком стыке его сбивает игрок Спартака Таски, после чего Прудников получает повреждение.
Таски надо показывать желтую за грубую игру, но Мешков не даёт!!!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в играх со Спартаком.
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате!
А Будогосский покрывает всех скандальных арбитров и оправдывает их косяки, в пользу Спартака, вместо того, чтобы ОТСТРАНЯТЬ их от судейства!
Регистрация: 8.05.2017
№9 Написал: колокольчик москва (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Спартак стал соответствовать комментам этого чела и вроде адекватным стал))


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№8 Написал: vikdo (Вчера, 22:59) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Бриг
..Так что, можно сегодня и не ждать...?

Недели две можно не ждать


--------------------
«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006
№7 Написал: Бриг (Вчера, 22:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: vikdo
надеюсь ещё рейнгольд сегодня прокомментирует

Он отдыхает) Сегодня его не будет

...Так что, можно сегодня и не ждать...?
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: vikdo (Вчера, 22:47) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Магомед83
надеюсь ещё рейнгольд сегодня прокомментирует

Он отдыхает) Сегодня его не будет


--------------------
«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006
№5 Написал: Manchester United (Вчера, 22:42) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«МЮ»
бомбануло у жиробаса smile
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: Бриг (Вчера, 22:31) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Червиченко, пошёл.. Ренйгольд, следующий, если его , удар не хватил..Такое впечатле, что Спартак своей игрой,не отставку Каррере желает , а смерти Рейнгольду...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:31) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Пли...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Магомед83 Москвабад (Вчера, 22:28) #
  • +8
  •  (10)
online

надеюсь ещё рейнгольд сегодня прокомментирует


--------------------
в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов на форуме
Регистрация: 15.08.2017
№1 Написал: Nastroenie Москва (Вчера, 22:25) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Второй матч подряд "красно-белые" упускают победу

Скорее вырвали ничью, зачем он прибедняется?
Регистрация: 2.12.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.