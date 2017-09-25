Ярмоленко - лучший новичок бундеслиги и лучший игрок старта сезона в опросе Bild

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко стал лучшим футболистом стартовых туров бундеслиги по итогам опроса немецкого издания Bild.За 27-летнего украинца проголосовал 21% болельщиков. Также Ярмоленко был признан лучшим новичком немецкого чемпионата, набрав 45% голосов.