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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Поддубский: счет не по игре
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский прокомментировал поражение от "Амкара" в матче 11-го тура чемпионата России.
"Счет не по игре. Во втором тайме мы имели преимущество. "Амкар" вел в счете, отдал нам мяч. Позже они использовали контратаки", - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол".
"Счет не по игре. Во втором тайме мы имели преимущество. "Амкар" вел в счете, отдал нам мяч. Позже они использовали контратаки", - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол".
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