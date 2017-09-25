Алексей Поддубский: счет не по игре

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский прокомментировал поражение от "Амкара" в матче 11-го тура чемпионата России."Счет не по игре. Во втором тайме мы имели преимущество. "Амкар" вел в счете, отдал нам мяч. Позже они использовали контратаки", - сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол".