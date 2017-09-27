Владимир Пресняков-старший: несмотря на ничью с "Ливерпулем", больше чем о третьем месте в группе я не мечтаю

Известный болельщик «Спартака» - заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший, рассказывая в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой о своих впечатлениях от матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), выразил мнение, что красно-белым в этой встрече повезло.- Да, я абсолютно не ожидал такого результата. Но я считаю, что «Спартаку» сильно везло. По-моему, они только один раз в створ ворот направили мяч. К тому же, это был гол. В то же время много раз мог забить соперник, но не забил — бывает у классных команд невезуха. И у «Спартака» когда-то так тоже бывало. И в этом сезоне в матче с хабаровским СКА так было. Никак не могли забить! У СКА даже прославился. Сейчас же, напротив, «Спартаку» повезло. Очень сильно повезло. Но больше чем о третьем месте в группе я в любом случае не мечтаю. Хочется, конечно, большего. Все бывает в футболе, но не очень верится. Тем более что вот уже и Ребров травмирован. Мой скептицизм вообще больше вызван не травмами. Все основные игроки травмированы.- Я считаю, что во все этом виноват тренер по «физике». Слышал, что он больше работал не в футболе, а в других виде спорта. Но ведь в каждом виде спорта своя специфика. Вот сколько людей уже получают травмы на ровных местах. Что-то произошло — и человек вне игры на долгое время. Возможно, этот тренер хороший друг Карреры, если попал в команду. Возможно, он и отличный специалист, но в других видах спорта. Неудачно получилось. Каррера - тренер хороший, его главный плюс, наверное, в том, что он умеет эмоционально настроить команду, чтобы не было внутри коллектива конфликтов. Но я согласен с некоторыми футбольными специалистами в том, что Каррера раньше не рассчитывал, что будет главным тренером и вел себя скромно, а, добившись звания чемпиона, потребовал взять того-то и того-то.- Очень удачно сыграл. Бывает такое. Перло, как говорят картежники. Уже первый его бросок был умопомрачительным. Он прекрасно отбил мяч. Это настроение такое боевое случилось. Но тем не менее он не очень удачно сыграл в чемпионате. Так что на класс еще надо смотреть в будущем. Но мне бы хотелось, чтобы поскорее выздоровел Ребров. Он надежен и в чисто человеческом плане. Он никогда в своих ошибках не будет никого винить. Настоящий мужик и хороший вратарь.