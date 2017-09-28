Рио Фердинанд: игра Мбаппе - это уже слишком! То, что он делает - незаконно

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд пошутил по поводу игры форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Напомним, в матче Лиги чемпионов с "Баварией" (3:0) француз отметился голевой передачей."Это уже слишком! То, что он делает - незаконно, и это нужно запретить.Мы в 18 лет только осваивались во взрослой команде, а Мбаппе уже задает тон на уровне Лиги чемпионов в команде суперзвезд. Потрясающе и красиво! Просто здорово!" - передает слова Фердинанда BT Sport.