Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Рио Фердинанд: игра Мбаппе - это уже слишком! То, что он делает - незаконно

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд пошутил по поводу игры форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Напомним, в матче Лиги чемпионов с "Баварией" (3:0) француз отметился голевой передачей.

"Это уже слишком! То, что он делает - незаконно, и это нужно запретить.

Мы в 18 лет только осваивались во взрослой команде, а Мбаппе уже задает тон на уровне Лиги чемпионов в команде суперзвезд. Потрясающе и красиво! Просто здорово!" - передает слова Фердинанда BT Sport.
Теги: Фердинанд Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 08:54
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 09:12) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
это да-Киля суров.
Как и вся супертроица! laughing
после того,что они они сделали вчера с Баварией можно и на Зидана нашего реального замахнуться!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.