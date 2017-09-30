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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Кельна" и "Црвены Звезды"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Кельна" и "Црвены Звезды" (0:1) по итогам матча группового этапа Лиги Европы, передает ТАСС.

Немецкий клуб обвиняется в неудовлетворительной организации матча, блокировке лестничных проходов, бросание предметов на поле болельщиками и использование пиротехники.

В отношении сербской команды открыты дела из-за использования фанатами пиротехники и бросания предметов на поле.
Теги: Црвена Звезда Кельн
Сегодня, 09:43
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