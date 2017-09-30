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Сергей Карасев обслужит матч Голландия - Швеция

Российские арбитры назначены на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018, которые пройдут 10 октября.

Сергей Карасев будет судить матч Голландия - Швеция. Владислав Безбородов рассудит матч Эстония - Босния и Герцеговина.

УЕФА
Теги: Карасев Сборная Голландии Сборная Швеции
Сегодня, 20:16
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