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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вадим Скрипченко: мы заслуживали победы в матче с "Зенитом"
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после ничьей с "Зенитом" (2:2) поблагодарил своих футболистов за игру.
- Безусловно, есть разочарование. Немножко не доработали при выносе мяча в эпизоде с голом Паредеса, но надо отдать ему должное, он хлёстко пробил. Заслуживали, наверное, победу, но ничья с "Зенитом" заслуживает уважения, и игра в нашем исполнении была хороша. Мы на правильном пути. Нам как глоточек воздуха нужна была победа, чтобы поправить положение в таблице, но, к сожалению, по крупиночке собираем. Но играть есть, команда борется. Конечно, я благодарен игрокам за сегодняшний матч.
- Вы попробовали на справа в защите уже третьего игрока после травмы Мусалова. Брызгалов справился?
- Справился, как справа, так и в центре. Сегодня вся команда заслуживает уважения, выделять кого-то не стоит, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш Футбол".
- Безусловно, есть разочарование. Немножко не доработали при выносе мяча в эпизоде с голом Паредеса, но надо отдать ему должное, он хлёстко пробил. Заслуживали, наверное, победу, но ничья с "Зенитом" заслуживает уважения, и игра в нашем исполнении была хороша. Мы на правильном пути. Нам как глоточек воздуха нужна была победа, чтобы поправить положение в таблице, но, к сожалению, по крупиночке собираем. Но играть есть, команда борется. Конечно, я благодарен игрокам за сегодняшний матч.
- Вы попробовали на справа в защите уже третьего игрока после травмы Мусалова. Брызгалов справился?
- Справился, как справа, так и в центре. Сегодня вся команда заслуживает уважения, выделять кого-то не стоит, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш Футбол".
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