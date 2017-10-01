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Вадим Скрипченко: мы заслуживали победы в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после ничьей с "Зенитом" (2:2) поблагодарил своих футболистов за игру.

- Безусловно, есть разочарование. Немножко не доработали при выносе мяча в эпизоде с голом Паредеса, но надо отдать ему должное, он хлёстко пробил. Заслуживали, наверное, победу, но ничья с "Зенитом" заслуживает уважения, и игра в нашем исполнении была хороша. Мы на правильном пути. Нам как глоточек воздуха нужна была победа, чтобы поправить положение в таблице, но, к сожалению, по крупиночке собираем. Но играть есть, команда борется. Конечно, я благодарен игрокам за сегодняшний матч.

- Вы попробовали на справа в защите уже третьего игрока после травмы Мусалова. Брызгалов справился?

- Справился, как справа, так и в центре. Сегодня вся команда заслуживает уважения, выделять кого-то не стоит, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш Футбол".
Теги: Скрипченко Манчини Зенит Анжи
Сегодня, 21:22
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(0)
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: ZeArt
В каком месте вы его заслужили интересно.На вашем огороде только в регби играть.

Если очень хочется так думать, то можно. Пускай статистику глянут, может остынут.
Кто на само деле должен был победить. Смотреть


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:28) #
  • -12
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
styh,
Анжи постоянно питарасят бакланов из ленинграда


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зенытик команда пида...ов!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:26) #
  • +3
  •  (15)
online

В каком месте вы его заслужили интересно.На вашем огороде только в регби играть.
Регистрация: 15.07.2017
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Старались. Молодцы.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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