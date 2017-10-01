Вадим Скрипченко: мы заслуживали победы в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после ничьей с "Зенитом" (2:2) поблагодарил своих футболистов за игру.- Безусловно, есть разочарование. Немножко не доработали при выносе мяча в эпизоде с голом Паредеса, но надо отдать ему должное, он хлёстко пробил. Заслуживали, наверное, победу, но ничья с "Зенитом" заслуживает уважения, и игра в нашем исполнении была хороша. Мы на правильном пути. Нам как глоточек воздуха нужна была победа, чтобы поправить положение в таблице, но, к сожалению, по крупиночке собираем. Но играть есть, команда борется. Конечно, я благодарен игрокам за сегодняшний матч.- Справился, как справа, так и в центре. Сегодня вся команда заслуживает уважения, выделять кого-то не стоит, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш Футбол".