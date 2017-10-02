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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Футболист "Динамо" Самба Соу получил разрыв внутреннего мениска
Полузащитник московского "Динамо" Самба Соу прошел медобследование, по результатам которого у него диагностирован разрыв внутреннего мениска.
Малийский получил повреждение в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (0:3).
"Данные от главного врача Александра Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление 6-8 недель", - сообщает пресс-служба бело-голубых.
Малийский получил повреждение в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (0:3).
"Данные от главного врача Александра Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление 6-8 недель", - сообщает пресс-служба бело-голубых.
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