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Футболист "Динамо" Самба Соу получил разрыв внутреннего мениска

Полузащитник московского "Динамо" Самба Соу прошел медобследование, по результатам которого у него диагностирован разрыв внутреннего мениска.

Малийский получил повреждение в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (0:3).

"Данные от главного врача Александра Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление 6-8 недель", - сообщает пресс-служба бело-голубых.
Теги: Динамо
Сегодня, 13:37
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№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:22) #
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online

Цитата: nedva
Да уж, "урожайный" сезон (даже ещё треть сезона) на колени

Судьи по европейским указивкам стали "контактный футбол" разрешать.

Почти все травмы, которые видел, - результаты неудачных падений после столкновений и мелких фолов.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, "урожайный" сезон (даже ещё треть сезона) на колени... Здоровья игроку!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ух ёлки
серьезная потеря для Динамо
Здоровья парню!
а вообще интересная тенденция...как только погода опустилась до нынешних температур, то пошли травмы....Игроки плохо разогретые выходят?или все связки за время игры промерзают?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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