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Лерой Сане установил новый рекорд скорости в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане продемонстрировал самую высокую скорость в истории английской премьер-лиги с того времени, как стали фиксировать этот показатель.

21-летний немец сделал рывок со скоростью 35,48 км/ч в прошедшем матче с "Челси" (1:0). Предыдущий рекорд принадлежал форварду "Лестера" Джейми Варди в сезоне-2015/16.

Manchester Evening News
Теги: Сане Манчестер Сити
Сегодня, 10:31
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№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 11:20) #
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  •  (1)

БАРМАЛЕЙ,Да будет тебе известно, что болт развивает скорость до 45кмч... С 35кмч даже чемпионат области не выиграть...
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Офигеть просто.За 9.86 с. стометровку в бутцах. Усейн Болт отдыхает на трибуне.

это на рывке.

круто, конечно


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:15) #
  • 0
  •  (2)
online

Офигеть просто.За 9.86 с. стометровку в бутцах. Усейн Болт отдыхает на трибуне.
Регистрация: 17.04.2017
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