Лерой Сане установил новый рекорд скорости в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане продемонстрировал самую высокую скорость в истории английской премьер-лиги с того времени, как стали фиксировать этот показатель.21-летний немец сделал рывок со скоростью 35,48 км/ч в прошедшем матче с "Челси" (1:0). Предыдущий рекорд принадлежал форварду "Лестера" Джейми Варди в сезоне-2015/16.