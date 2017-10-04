Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Харри Кейн стал капитаном сборной Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн стал капитаном сборной Англии.

Форвард выйдет с повязкой на матч против команды Словении. Об этом в интервью BBC Sport рассказал главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.
Теги: Кейн Сборная Англии Сборная Словении
Сегодня, 19:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.