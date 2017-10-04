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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Харри Кейн стал капитаном сборной Англии
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн стал капитаном сборной Англии.
Форвард выйдет с повязкой на матч против команды Словении. Об этом в интервью BBC Sport рассказал главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.
Форвард выйдет с повязкой на матч против команды Словении. Об этом в интервью BBC Sport рассказал главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт.
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