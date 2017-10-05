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Антони Марсьяль признан лучшим игроком "МЮ" в сентябре

Болельщики "Манчестер Юнайтед" признали Антони Марсьяля лучшим игроком клуба в сентябре, информирует официальный сайт "красных дьяволов".

В голосовании французский форвард набрал 41% голосов.

Второе место занял Ромелу Лукаку, получивший 31% голосов, а третьим стал Маруан Феллайни, за которого проголосовали 20% респондентов.
Теги: Марсьяль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:28
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