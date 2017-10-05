Антони Марсьяль признан лучшим игроком "МЮ" в сентябре

Болельщики "Манчестер Юнайтед" признали Антони Марсьяля лучшим игроком клуба в сентябре, информирует официальный сайт "красных дьяволов".В голосовании французский форвард набрал 41% голосов.Второе место занял Ромелу Лукаку, получивший 31% голосов, а третьим стал Маруан Феллайни, за которого проголосовали 20% респондентов.