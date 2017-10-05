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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Ярдошвили: ждем Панченко в полной боевой готовности в марте
Главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили сообщил, что в клубе рассчитывают на восстановление нападающего Кирилла Панченко к началу весенней части чемпионата России.
"Пока идет только первичный реабилитационный процесс. Была операция по поводу пластики передней крестообразной связки и частичной пластики латеральной связки. Сейчас Панченко работает в римской клинике, в Москву он прилетит 12 октября, после чего станет заниматься на нашей базе в Новогорске. Мы ждем форварда в полной боевой готовности в марте. Даже если все будет идти очень хорошо, форсировать сроки не станем", - цитирует Ярдошвили официальный сайт "Динамо".
"Пока идет только первичный реабилитационный процесс. Была операция по поводу пластики передней крестообразной связки и частичной пластики латеральной связки. Сейчас Панченко работает в римской клинике, в Москву он прилетит 12 октября, после чего станет заниматься на нашей базе в Новогорске. Мы ждем форварда в полной боевой готовности в марте. Даже если все будет идти очень хорошо, форсировать сроки не станем", - цитирует Ярдошвили официальный сайт "Динамо".
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