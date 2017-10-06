Гарет Саутгейт: мы могли бы сыграть лучше, но команде нужен был результат

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Словенией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018."Сегодня нам противостояла команда, которая до этого пропустила лишь четыре гола в нынешнем отборочном турнире. Мы были не столь активными, застряли в их обороне. Но мы продолжаем забивать голы на последних минутах. Знали, что соперник сегодня приехал побеждать, поэтому в концовке поменяли игровую модель и попытались этим воспользоваться. Очевидно, что люди хотят видеть голы. Мы могли бы сыграть лучше, но команде нужен был результат. Мы поедем на чемпионат мира, и это потрясающе! У сборной Англии есть потенциал, однако нам ещё предстоит выполнить чертовски большой объём работы", - приводит слова Саутгейта BBC.