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Себастьян Руди: теперь мы собираемся приехать в Россию и показать там хороший результат

Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди прокомментировал победу над Северной Ирландией (3:1) в квалификации на ЧМ-2018.

Бундестим досрочно обеспечила себе место на Мундиаль, который пройдет в России.

"Быстрый гол был чрезвычайно важен, мы всё время доминировали в игре. Теперь мы собираемся приехать в Россию и показать там хороший результат", - цитирует Руди Sport1.
Теги: Сборная Германии Сборная Северной Ирландии
Сегодня, 01:37
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