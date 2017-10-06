Себастьян Руди: теперь мы собираемся приехать в Россию и показать там хороший результат

Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди прокомментировал победу над Северной Ирландией (3:1) в квалификации на ЧМ-2018.Бундестим досрочно обеспечила себе место на Мундиаль, который пройдет в России."Быстрый гол был чрезвычайно важен, мы всё время доминировали в игре. Теперь мы собираемся приехать в Россию и показать там хороший результат", - цитирует Руди Sport1.