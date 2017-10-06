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Торнике Окриашвили из-за травмы пропустит полгода

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили в Мюнхене перенесет операцию, сообщаетsportall.ge.

Футболист, который в этом году уже перенес повреждение крестообразных связок правого колена, получил в матче с тульским "Арсеналом" такую же травму, но теперь на левой ноге. 25-летний футболист пропустит около шести месяцев.
Теги: Окриашвили Краснодар
Сегодня, 02:02
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