Харри Кейн: мы вышли на чемпионат мира, и это самое главное

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился мнением о матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Словении (1:0)."Мы вышли на чемпионат мира, и это самое главное. Сегодня нам пришлось потерпеть. Мы дождались, когда соперник устал, и выполнили непростую задачу. Мы должны выиграть последний матч квалификации", - цитирует Кейна ВВС.