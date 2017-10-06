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Харри Кейн: мы вышли на чемпионат мира, и это самое главное

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился мнением о матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Словении (1:0).

"Мы вышли на чемпионат мира, и это самое главное. Сегодня нам пришлось потерпеть. Мы дождались, когда соперник устал, и выполнили непростую задачу. Мы должны выиграть последний матч квалификации", - цитирует Кейна ВВС.
Теги: Кейн Сборная Англии Сборная Словении
Сегодня, 03:09
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