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Мексика уверенно переиграла команду Тринидада и Тобаго

Сборная Мексики одержала победу над командой Тринидада и Тобаго в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира в зоне КОНКАКАФ, сообщает передает ТАСС.

Встреча проходила в Мексике и завершилась победой хозяев с счетом 3:1. Напомним, Мексика досрочно обеспечила себе выход в финальную часть ЧМ-2018.
Теги: Сборная Мексики
Сегодня, 09:30
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