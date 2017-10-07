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Андрей Червиченко: нашей сборной бы еще годик до чемпионата мира, и она была бы еще сильнее

Андрей Червиченко: нашей сборной бы еще годик до чемпионата мира, и она была бы еще сильнее Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по товарищескому матчу между сборными России и Кореи (4:2).

- Об игре:

Мне понравился футбол в исполнении сборной. Единственное, команда практически уже сформировалась, но ей бы ещё годик до чемпионата мира, и она бы была ещё сильнее. Буквально шести месяцев, боюсь, нам может не хватить... А так, вполне прилично, правда, не без нашей расхлябанности, ну и не без проблем в обороне, причём их виновниками становились те, от кого ошибок обычно не ждёшь. Но в целом, впечатления хорошие от российского коллектива.

Что изменилось в сборной за последнее время? Мне кажется, игроки этого поколения взрослеют, сложно другое определение найти. Ну, посмотрите на изменившегося Кокорина или как хладнокровно забивает Алексей Миранчук. Игроки взрослеют, переходят из юношеского возраста во взрослый и показывают нормальную, зрелую игру. Отмечу и твёрдую руку главного тренера. Мне, например, Черчесов нравится. Какие-то вещи он делает нестандартные, не все ходы его понятны, но в его движении вперёд я вижу много положительных моментов.

- О сборной Кореи:

Хочу отметить, что правильно выбор в пользу азиатского соперника, а именно Кореи, он очень правильный, потому что они отличаются менталитетом трудоголиков, в футболе в том числе. Для них нет никакой разницы, товарищеская ли встреча или официальная, они везде будут убиваться до последней секунды. А наши наоборот, к товарищескому матчу относятся как к товарищескому, и последние 10 минут это ярко показали. Такова разница менталитетов, но в целом, если не брать финальный отрезок игры, мне кажется, наши во всё превосходили соперников, а автоголы - следствие того, что россияне заставляли ошибаться оппонентов.

- О перспективах национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018:

Вы знаете, если наладится оборонительная игра, как это случилось с атакующей линией, возможно, что-то и получится. Но защита пока не даёт каких-то надежд, просвета не видно. Вроде Константин Рауш неплохо смотрелся, мне понравился, но не без пробелов. В принципе, если в своей лучшей форме будет Джикия, Кутепов, игра которого мне импонирует, думаю, эти проблемы можно минимизировать. Если омолодившаяся линия обороны успеет подготовиться и в соответствующей форме подойдёт к мировому первенству, думаю, мы неплохо будем выглядеть.
Теги: Червиченко Сборная России
Сегодня, 20:40
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5
(4)
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (1)

Васин не в тему,и нужно наигрывать другого игрока в центр. Его так легко накручивают,что даже смешно.
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:50) #
  • -3
  •  (3)

По последним играм сделал вывод, что сейчас хороших игроков для сборной очень много, по несколько человек на место, но нужен хороший тренер, чтобы был результат. Сегодня был результат, пусть и 2 автогола/рикошета. Но такой сыгранности, мотивации и самоотдаче игроков, какая была при Гусе Хиддинке нет. А Червиченко отличный критик, без таких будет очень скучно в нашем ленивом футболе.
Регистрация: 18.03.2013
№3 Написал: grisha (Сегодня, 20:47) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: interested
Эх, Ивановича нам не хватает!


ЭХХ !
Не хватает Мауриньо, Месси и Роналдо - вот тогда бы мы бы, если бы )))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: interested (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Эх, Ивановича нам не хватает! Нет защиты как нет.
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: grisha (Сегодня, 20:42) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой годик ?
Не меньши пяти - общего
Регистрация: 19.04.2017
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