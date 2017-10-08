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Сальваторе Боккетти: мы должны играть за болельщиков "Спартака"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал о задачах команды в чемпионате России.

"Мы должны играть за болельщиков, ведь они этого заслуживают. Сейчас мы хотим попасть в тройку лучших. Понятное дело, нам нужно много работать", - цитирует Боккетти Sky Sports.
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 10:46
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