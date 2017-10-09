Лукаш Пищек получил травму в матче с Черногорией

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек получил травму связок правого колена, информирует пресс-служба немецкого клуба.32-летний игрок получил повреждение в первом тайме матча отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Польши и Черногории (4:2) и был заменен в перерыве.