Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Лукаш Пищек получил травму в матче с Черногорией

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек получил травму связок правого колена, информирует пресс-служба немецкого клуба.

32-летний игрок получил повреждение в первом тайме матча отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Польши и Черногории (4:2) и был заменен в перерыве.
Теги: Сборная Польши Сборная Черногории
Сегодня, 20:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.