Эмилиано Ригони: горд быть частью этой команды!

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Эмилиано Ригони высказался после победы над Эквадором (3:1) и выхода своей национальной команды в финальную стадию ЧМ-2018. Напомним, зенитовец попал в заявку на матч с эквадорцами, но на поле не появился."Горд быть частью этой команды! Вперед, Аргентина!" - написал Ригони в Инстаграме.