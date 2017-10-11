Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Эмилиано Ригони: горд быть частью этой команды!

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Эмилиано Ригони высказался после победы над Эквадором (3:1) и выхода своей национальной команды в финальную стадию ЧМ-2018. Напомним, зенитовец попал в заявку на матч с эквадорцами, но на поле не появился.

"Горд быть частью этой команды! Вперед, Аргентина!" - написал Ригони в Инстаграме.
Теги: Ригони Сборная Аргентины
Сегодня, 09:49
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
БЕСПОЛЕЗНОЙ ЧАСТЬЮ satisfied
Регистрация: 2.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.