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ФИФА начала расследование в отношении бывшего главы ВОБ Александра Шпрыгина

ФИФА проводит расследование в отношении бывшего руководителя Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина.

Комитет по этике запросил у российской стороны всю информацию о бывшем лидере ВОБ. Шпрыгину может быть установлен запрет на посещение футбольных матчей по всему миру, передает "Газета.Ru".

Напомним, во время Евро-2016 Шпрыгин был дважды депортирован из Франции за организацию беспорядков во время проведения турнира. Позднее РФС исключил ВОБ из своего состава.
Теги: Шпрыгин
Сегодня, 13:02
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