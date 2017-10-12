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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Леонид Слуцкий: надеюсь, с Яровинским в "Халле" мы вместе будем наслаждаться успехами
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал приход в клуб бывшего спортивного директора ЦСКА Олега Яровинского.
"Это очень хорошая новость для нас, Олег стал частью отличной команды специалистов. У него невероятный опыт, который он получил за годы работы в ЦСКА. Надеюсь, в "Халле" мы вместе будем наслаждаться успехами", - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
"Это очень хорошая новость для нас, Олег стал частью отличной команды специалистов. У него невероятный опыт, который он получил за годы работы в ЦСКА. Надеюсь, в "Халле" мы вместе будем наслаждаться успехами", - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
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