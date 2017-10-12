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Леонид Слуцкий: надеюсь, с Яровинским в "Халле" мы вместе будем наслаждаться успехами

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал приход в клуб бывшего спортивного директора ЦСКА Олега Яровинского.

"Это очень хорошая новость для нас, Олег стал частью отличной команды специалистов. У него невероятный опыт, который он получил за годы работы в ЦСКА. Надеюсь, в "Халле" мы вместе будем наслаждаться успехами", - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
Теги: Слуцкий Яровинский Халл Сити
Сегодня, 21:29
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№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну Пельмень то уже фактически дембель,а Яровинский может и поработает
Регистрация: 6.04.2016
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