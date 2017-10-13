Игорь Ледяхов: видимо, "Ахмат" взял курс на красивый, техничный футбол

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов отметил серьезные проблемы в обороне у "Ахмата".- У "Ахмата" наблюдаются большие перепады в игре. Есть серьезные проблемы в обороне. В прежние годы был баланс между защитой и нападением. А сейчас его нет. Впереди грозненцы действуют прилично, зато пропускают очень много.- Пока нет четкого рисунка, поэтому и пошли эти перепады. Плюс сказались травмы. Но главное, на мой взгляд, – дисбаланс между обороной и атакой.- Видимо, сказались предпочтения главного тренера команды. У Кононова, если помните, было немало бразильцев и в "Краснодаре". Не исключаю, что "Ахмат" взял курс на красивый, техничный футбол.