Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Миха Мевля: "Зениту" необходимо выигрывать ради памяти Сарсании

Защитник "Зенита" Миха Мевля отметил, спортивный директор клуба Константин Сарсания, скончавшийся 7 октября этого года, был важной фигурой для всего российского футбола.

– Самая ужасная новость последних дней – смерть спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании…

– Он был по-настоящему хорошим человеком и важной фигурой для всего российского футбола. Большой профессионал! Теперь нам необходимо выигрывать ради его памяти.

СЭ
Теги: Мевля Зенит Сарсания
Сегодня, 10:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.